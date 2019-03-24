13-летний футболист специально не забил пенальти. Фэйр-плей, которому позавидуют взрослые

Капитан детской команды "Галатасарай" специально не забил пенальти. Это был фэйр-плэй, которому позавидуют многие взрослые футболисты.

13-летний Киргизский футболист Бекназ Алмазбеков, выступающий за команду U-14 "Галатасарая", во время матча с "Истанбулспором" умышленно не реализовал пенальти.

Он поступил так, потому что посчитал, что 11-метровый назначен несправедливо.

Исполняя пенальти, юный футболист специально пробил мимо ворот. Видео было опубликовано на канале "Галатасарая" в Youtube, отмечает " Спорт-Экспресс ".