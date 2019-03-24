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13-летний футболист специально не забил пенальти. Фэйр-плей, которому позавидуют взрослые
Капитан детской команды "Галатасарай" специально не забил пенальти. Это был фэйр-плэй, которому позавидуют многие взрослые футболисты.
13-летний Киргизский футболист Бекназ Алмазбеков, выступающий за команду U-14 "Галатасарая", во время матча с "Истанбулспором" умышленно не реализовал пенальти.
Он поступил так, потому что посчитал, что 11-метровый назначен несправедливо.
Исполняя пенальти, юный футболист специально пробил мимо ворот. Видео было опубликовано на канале "Галатасарая" в Youtube, отмечает "
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Капитан детской команды "Галатасарай" специально не забил пенальти. Это был фэйр-плэй, которому позавидуют многие взрослые футболисты. 13-летний Киргизский...
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