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Мэй пока не видит достаточной поддержки Brexit в парламенте для нового голосования

25.03.2019 20:37 — Разное | Интерфакс  
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Парламент не показывает достаточной поддержки соглашению по выходу из ЕС, чтобы провести новое голосование по Brexit, заявила в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"С великим сожалением я вынуждена заключить, что, при текущем положении вещей, в палате общин все еще нет достаточной поддержки, чтобы вернуть сделку на третье голосование", - заявила Т.Мэй.

Премьер Великобритания подчеркнула, что продолжает проводить консультации с членами парламента, чтобы "заручиться поддержкой для проведения голосования на этой неделе и гарантировать Brexit".

Внесение изменений в соглашение о выходе Великобритании из ЕС "не является возможным вариантом", подчеркнула Т.Мэй.

Она подчеркнула, что все еще считает верным выбором для Великобритании выйти из ЕС "как можно раньше" - при согласованной сделкой с Брюсселем.

Ранее британские СМИ сообщали, что голосование по Brexit в британском парламенте может состояться во вторник. Т.Мэй подчеркивала, что голосование состоится, только если она увидит, что депутаты головы поддержать сделку по Brexit.

Если британские депутаты поддержат сделку, то Великобритания покинет ЕС 22 мая. Если поддержки соглашение не получит, то 12 апреля Т.Мэй должна будет решить, как события будут развиваться дальше. Британия может выбрать один из нескольких вариантов: попросить у ЕС очередное продление сроков Brexit, выйти из ЕС без соглашения или же прекратить действие статьи 50 Лиссабонского договора, которая инициировала Brexit.

 
 
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Парламент не показывает достаточной поддержки соглашению по выходу из ЕС, чтобы провести новое голосование по Brexit, заявила в понедельник премьер-министр...
 
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