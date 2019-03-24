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Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

25.03.2019 20:16 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп в понедельник официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"Израиль - это союзник и друг, которому Соединенные Штаты доверяют и всегда будут поддерживать", - сказал он, выступая на пресс-конференции перед подписанием документа.

Церемония подписания президентской декларации прошла в Белом доме в Вашингтоне. На ней присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в Соединенных Штатах. После того, как документ был подписан, Д.Трамп передал Б.Нетаньяху ручку, которой он подписал декларацию с просьбой передать ее израильскому народу.

За несколько минут до этого Д.Трамп также заявил, что у Израиля есть право защищать свою территорию, комментируя ракетный обстрел по городу Кфар-Сава, произошедший утром в понедельник.

Он также отметил, что "любое возможное соглашение по ближневосточному урегулированию должно обеспечить Израилю право на самооборону".

В свою очередь Б.Нетаньяху поблагодарил Д.Трампа за его усилия, направленные на укрепление альянса двух стран.

"Благодарю вас, господин Трамп, за вашу работу и дружбу, и за все то, что вы сделали, чтобы укрепить союз между Израилем и Соединенными Штатами", - сказал Б.Нетаньяху.

На прошлой неделе Д.Трамп написал в Twitter, что "настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами".

Голанские высоты до 1967 года являлись частью Сирии. Две трети высот были заняты Израилем в ходе Шестидневной войны в начале июня 1967 года. В декабре 1981 года парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции на Голанские высоты.

СБ ООН не признал этого решения. Генассамблея ООН неоднократно называла аннексию незаконной и призывала Израиль вернуть Голаны сирийцам.

Комментируя заявления Д.Трампа о планах признать израильский суверенитет над Голанами, в МИД РФ заявили, что такой шаг станет прямым нарушением решений ООН и грозит дестабилизацией ситуации на Ближнем Востоке".

"Изменение статуса Голанских высот в обход Совета Безопасности является прямым нарушением решений ООН", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также подчеркнула, что "подобные заявления, и не только это, многочисленные заявления, которые делаются, на наш взгляд, безответственно, могут действительно оказать негативное влияние. (...) Они могут сказаться на еще большей дестабилизации ситуации в регионе".

Вместе с тем, в отдельном заявлении департамента информации и печати МИД РФ подчеркивалось, что "позиция России по этому вопросу остается неизменной".

"Голанские высоты, безусловно, являются сирийской территорией, которую Израиль оккупировал в результате войны 1967 г., а спустя 14 лет незаконно аннексировал", - отметили на Смоленской площади.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что такой шаг Вашингтона может существенно дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Безусловно подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. В любом случае сама по себе такая идея ни коим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее наоборот", - заявил Д.Песков журналистам.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "Интерфаксу" назвала "взрывоопасным" заявление Д.Трампа по Голанам.

"Последствия такого рода заявлений и решений могут быть тяжелейшими, особенно когда речь идёт о Ближнем Востоке", - сказала В.Матвиенко.

Она напомнила, что Евросоюз, ближневосточные страны, Лига арабских государств заявили о несогласии с заявлением Д.Трампа.

"Не может одна страна идти в противовес международному сообществу, международному праву, СБ ООН, Евросоюзу. Это уже очень опасная и тревожная тенденция", - считает В.Матвиенко.

По мнению спикера Совета Федерации, "это еще один пример современной "дипломатии" Соединенных Штатов Америки, непредсказуемость которой заводит просто в тупик".

"Позиция России понятна, неизменна: мы строго руководствуемся международным правом на этот счет, резолюциями Совета Безопасности ООН, которые признали Голанские высоты оккупированными сирийскими территориями. И заявление Трампа в Твиттере не может собой подменять международное право, международные институты", - подчеркнула В.Матвиенко.

По ее словам, любой подобный серьезный вопрос, касающийся региональной и международной безопасности должен тщательно обсуждаться в ООН, в двустороннем и многостороннем форматах, "пройти горнило Совета Безопасности ООН".

"И только после этого международное сообщество может принимать то или иное решение", - подчеркнула В.Матвиенко.

 
 
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Президент США Дональд Трамп в понедельник официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. "Израиль - это союзник и друг, которому Соединенные...
 
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