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Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси в плавании на 100-метровке брассом на турнире во Франции

25.03.2019 21:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Удачно на турнире во Франции выступил белорусский пловец Илья Шиманович. Спортсмен на лицензионном турнире собрал все виды наград в плавании брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он дважды установил национальный рекорд, а приятным бонусом стала путевка в Токио на Олимпийские игры.

Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси в плавании на 100-метровке брассом на турнире во Франции

Сперва Шиманович завоевал золото на полтиннике – его время 27 секунд ровно. В предварительном заплыве на дистанции 100 метров белорус обновил свой же рекорд. А уже в финале этого вида Шиманович улучшил утренний результат на 0,30 секунды – его время 58,29. Так же у спортсмена серебро на 200-метровке брассом.

Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси в плавании на 100-метровке брассом на турнире во Франции

25 марта команда вернулась на родину, и триумфатор поделился секретами успеха.

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Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси в плавании на 100-метровке брассом на турнире во Франции

Илья Шиманович, рекордсмен Беларуси по плаванию:
Очень доволен результатом. Немножко неожиданный результат выскочил. Не было подводки к соревнованиям, то есть еще предстоит трипирование к нашему национальному чемпионату.

Что будет дальше – посмотрим. На свой страх и риск я просто забрился. Почувствовал: неплохо себя чувствую, попробую, что будет. В итоге вышел неплохой результат.

Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси в плавании на 100-метровке брассом на турнире во Франции

Следующим стартом для Шимановича станет чемпионат Беларуси, который примет Брест.
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Удачно на турнире во Франции выступил белорусский пловец Илья Шиманович. Спортсмен на лицензионном турнире собрал все виды наград в плавании...
 
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