Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси в плавании на 100-метровке брассом на турнире во Франции

Новости Беларуси. Удачно на турнире во Франции выступил белорусский пловец Илья Шиманович. Спортсмен на лицензионном турнире собрал все виды наград в плавании брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он дважды установил национальный рекорд, а приятным бонусом стала путевка в Токио на Олимпийские игры.





Сперва Шиманович завоевал золото на полтиннике – его время 27 секунд ровно. В предварительном заплыве на дистанции 100 метров белорус обновил свой же рекорд. А уже в финале этого вида Шиманович улучшил утренний результат на 0,30 секунды – его время 58,29. Так же у спортсмена серебро на 200-метровке брассом.





25 марта команда вернулась на родину, и триумфатор поделился секретами успеха.

Илья Шиманович: обидно, что на Европейских играх в Беларуси нет плавания





Илья Шиманович, рекордсмен Беларуси по плаванию:

Очень доволен результатом. Немножко неожиданный результат выскочил. Не было подводки к соревнованиям, то есть еще предстоит трипирование к нашему национальному чемпионату.

Что будет дальше – посмотрим. На свой страх и риск я просто забрился. Почувствовал: неплохо себя чувствую, попробую, что будет. В итоге вышел неплохой результат.





Следующим стартом для Шимановича станет чемпионат Беларуси, который примет Брест.