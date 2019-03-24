В ЮНЕСКО высоко оценили усилия Беларуси по поддержанию межнационального мира и сохранению памяти о жертвах Второй мировой войны

Важность усилий белорусского руководства, направленных на поддержание межнационального мира, а также на сохранение памяти о жертвах Второй мировой войны, отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле во время получения верительных грамот послом, представителем Беларуси при ООН по вопросам образования, науки и культуры Игорем Фисенко.

" О.Азуле поблагодарила за конструктивное сотрудничество между Беларусью и ЮНЕСКО, а также за большое внимание, уделяемое в Республике Беларусь вопросам развития образования, культуры, науки, а также спорта. Подчеркнула важность усилий белорусского руководства, направленных на поддержание межнационального мира, а также на сохранение памяти о жертвах Второй мировой войны", - говорится в сообщении посольства Беларуси во Франции.

Гендиректор ЮНЕСКО отметила также усилия белорусской стороны по сохранению и популяризации находящихся на территории Беларуси объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.



В свою очередь, И.Фисенко отметил, что с момента вступления в ЮНЕСКО в 1954году наша страна играет активную роль в деятельности организации, 5 раз избиралась в руководящий орган – Исполнительный совет ЮНЕСКО. Посол подчеркнул, что Беларусь имеет значительный опыт по различным направлениям деятельности организации – образование, наука, культура и спорт – и готова делиться им со всеми заинтересованными. Отметил, что Беларусь имеет многовековой опыт построения межконфессионального и межнационального мира, обратил внимание на усилия, прилагаемые руководством Республики Беларусь по сохранению порядка и согласия не только в Беларуси, но и во всем регионе, и заверил в готовности содействовать работе ЮНЕСКО.

"В завершение встречи посол Беларуси подарил Генеральному директору ЮНСЕКО книгу "Белорусские сокровища ЮНЕСКО", изданную в 2018 году под патронатом Министра иностранных дел Республики Беларусь, председателя Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Владимира Макея", - отметили в посольстве.

Официальная церемония вручения верительных грамот состоялась 25 марта в Париже.



