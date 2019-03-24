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В ЮНЕСКО высоко оценили усилия Беларуси по поддержанию межнационального мира и сохранению памяти о жертвах Второй мировой войны
Важность усилий белорусского руководства, направленных на поддержание межнационального мира, а также на сохранение памяти о жертвах Второй мировой войны, отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле во время получения верительных грамот послом, представителем Беларуси при ООН по вопросам образования, науки и культуры Игорем Фисенко.
" О.Азуле поблагодарила за конструктивное сотрудничество между Беларусью и ЮНЕСКО, а также за большое внимание, уделяемое в Республике Беларусь вопросам развития образования, культуры, науки, а также спорта. Подчеркнула важность усилий белорусского руководства, направленных на поддержание межнационального мира, а также на сохранение памяти о жертвах Второй мировой войны", - говорится в сообщении посольства Беларуси во Франции.
Гендиректор ЮНЕСКО отметила также усилия белорусской стороны по сохранению и популяризации находящихся на территории Беларуси объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
"В завершение встречи посол Беларуси подарил Генеральному директору ЮНСЕКО книгу "Белорусские сокровища ЮНЕСКО", изданную в 2018 году под патронатом Министра иностранных дел Республики Беларусь, председателя Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Владимира Макея", - отметили в посольстве.
Официальная церемония вручения верительных грамот состоялась 25 марта в Париже.
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В ЮНЕСКО высоко оценили усилия Беларуси по поддержанию межнационального мира и сохранению памяти о жертвах Второй мировой войны
Важность усилий белорусского руководства, направленных на поддержание межнационального мира, а также на сохранение памяти о жертвах Второй мировой войны,...
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