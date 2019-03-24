ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЮНЕСКО высоко оценили усилия Беларуси по поддержанию межнационального мира и сохранению памяти о жертвах Второй мировой войны

25.03.2019 21:59 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Важность усилий белорусского руководства, направленных на поддержание межнационального мира, а также на сохранение памяти о жертвах Второй мировой войны, отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле во время получения верительных грамот послом, представителем Беларуси при ООН по вопросам образования, науки и культуры Игорем Фисенко.

" О.Азуле поблагодарила за конструктивное сотрудничество между Беларусью и ЮНЕСКО, а также за большое внимание, уделяемое в Республике Беларусь вопросам развития образования, культуры, науки, а также спорта. Подчеркнула важность усилий белорусского руководства, направленных на поддержание межнационального мира, а также на сохранение памяти о жертвах Второй мировой войны", - говорится в сообщении посольства Беларуси во Франции.

Гендиректор ЮНЕСКО отметила также усилия белорусской стороны по сохранению и популяризации находящихся на территории Беларуси объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ЮНЕСКО высоко оценили усилия Беларуси по поддержанию межнационального мира и сохранению памяти о жертвах Второй мировой войны
В свою очередь, И.Фисенко отметил, что с момента вступления в ЮНЕСКО в 1954году наша страна играет активную роль в деятельности организации, 5 раз избиралась в руководящий орган – Исполнительный совет ЮНЕСКО. Посол подчеркнул, что Беларусь имеет значительный опыт по различным направлениям деятельности организации – образование, наука, культура и спорт – и готова делиться им со всеми заинтересованными.  Отметил, что Беларусь имеет многовековой опыт построения межконфессионального и межнационального мира, обратил внимание на усилия, прилагаемые руководством Республики Беларусь по сохранению порядка и согласия не только в Беларуси, но и во всем регионе, и заверил в готовности содействовать работе ЮНЕСКО. 

"В завершение встречи посол Беларуси подарил Генеральному директору ЮНСЕКО книгу "Белорусские сокровища ЮНЕСКО", изданную в 2018 году под патронатом Министра иностранных дел Республики Беларусь, председателя Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Владимира Макея", - отметили в посольстве.

Официальная церемония вручения верительных грамот состоялась 25 марта в Париже.

В ЮНЕСКО высоко оценили усилия Беларуси по поддержанию межнационального мира и сохранению памяти о жертвах Второй мировой войны

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важность усилий белорусского руководства, направленных на поддержание межнационального мира, а также на сохранение памяти о жертвах Второй мировой войны,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси в плавании на 100-метровке брассом на турнире во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика