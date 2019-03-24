Во вторник, 26 марта, в Березино пройдет акция "Узнай свое давление", сообщили в Минском облисполкоме.

С 9 до 16 часов медицинские работники измерят артериальное давление всем желающим в районной поликлинике Березинской ЦРБ, на рынке "трио", в городском отделении почтовой связи и ФАПах.



Так же во время акции можно получить консультацию врачей, взять талон к врачу на более детальное обследование.