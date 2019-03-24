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Акция "Узнай свое давление" пройдет 26 марта в Березино
Во вторник, 26 марта, в Березино пройдет акция "Узнай свое давление", сообщили в Минском облисполкоме.
С 9 до 16 часов медицинские работники измерят артериальное давление всем желающим в районной поликлинике Березинской ЦРБ, на рынке "трио", в городском отделении почтовой связи и ФАПах.
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Во вторник, 26 марта, в Березино пройдет акция "Узнай свое давление", сообщили в Минском облисполкоме. С 9 до 16 часов медицинские работники измерят артериальное...
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