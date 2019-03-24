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Брат порнул ножом брата в деревне Бостынь Лунинецкого района
25.03.2019 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Происшествие случилось 22 марта 2019 года в деревне Бостынь.
Фото иллюстрационное из архива Медиа-Полесья
Как стало известно Медиа-Полесью, братья поссорились в ходе пьяной ссоры. Младший из них, 60-летний, нигде не работающий, нанёс удар старшему, 62-летнему пенсионеру.
В итоге он получил ножевое ранение передней брюшной стенки, проникающее в брюшную полость и доставлен на излечение в больницу.
Устроившего поножовщину мужчину задержали и поместили в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», наказание по которой вплоть до восьми лет лишения свободы».
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Происшествие случилось 22 марта 2019 года в деревне Бостынь. Фото иллюстрационное из архива Медиа-Полесья Как стало известно Медиа-Полесью, братья поссорились в...
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