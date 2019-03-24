Брат порнул ножом брата в деревне Бостынь Лунинецкого района

Происшествие случилось 22 марта 2019 года в деревне Бостынь.



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Фото иллюстрационное из архива Медиа-Полесья

Как стало известно Медиа-Полесью, братья поссорились в ходе пьяной ссоры. Младший из них, 60-летний, нигде не работающий, нанёс удар старшему, 62-летнему пенсионеру.

В итоге он получил ножевое ранение передней брюшной стенки, проникающее в брюшную полость и доставлен на излечение в больницу.

Устроившего поножовщину мужчину задержали и поместили в ИВС. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения», наказание по которой вплоть до восьми лет лишения свободы».