Какая пошлина за ввоз неделимого товара и можно ли на двоих ввезти вещь дороже 500 евро? Ответы ГТ

Какие таможенные сборы нужно уплатить при ввозе неделимого товара? Могут ли беспошлинно ввезти в Беларусь авто те, кто выехал на ПМЖ? Можно ли ввести без уплаты сборов товар дороже 500 евро, если пересекаешь границу вместе с родственником? Можно ли приобрести за границей коллекционные монеты и авто без уплаты пошлины?

На эти и другие вопросы по нормам беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, которые пришли на прямую линию, ответили специалисты ГТК.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Что считается неделимым товаром и по каким пошлинам его можно ввезти?

Вопрос: Какой сейчас порядок ввоза неделимых товаров в Беларусь в случае, если пересечение границы осуществляется чаще чем один раз в три месяца? Интересует порядок декларирования, размер таможенных платежей.

Ответ: К категории неделимых товаров относится ввозимый на территорию Республики Беларусь товар для личного пользования, вес которого превышает 35 кг. В отношении неделимого товара независимо от его стоимости, веса и частоты пересечения вами границы необходимо уплатить таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса.

Декларирование неделимых товаров производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

Какие сборы нужно уплатить при ввозе неделимого товара весом до 35 кг?

Вопрос: Как будут рассчитываться таможенные сборы, если ввезти следующий неделимый товар (при пересечении границы не чаще чем 1 раз в три месяца): духовой шкаф весом 32 кг и стоимостью 450 евро; духовой шкаф весом 32 кг и стоимостью 650 евро; телевизор весом 25 кг и стоимостью 650 евро?

Ответ: Товар весом до 35 кг не относится к категории неделимых товаров и при его ввозе уплачиваются таможенные пошлины, налоги по единой ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Таким образом:

в отношении товара «духовой шкаф весом 32 кг и стоимостью 450 евро» уплате подлежат таможенный сбор в размере 10 белорусских рублей и таможенная пошлина в размере 29,52 евро;

в отношении товара «духовой шкаф весом 32 кг и стоимостью 650 евро» уплате подлежат таможенный сбор в размере 10 белорусских рублей и таможенная пошлина в размере 45 евро;

в отношении товара «телевизор весом 25 кг и стоимостью 650 евро» размер таможенных платежей будет аналогичным размеру по товару «духовой шкаф весом 32 кг и стоимостью 650 евро».

Право физического лица на ввоз в пределах норм беспошлинного ввоза без уплаты таможенных пошлин, налогов не может быть реализовано за счет неделимого товара, т.к. неделимый товар в соответствии с действующим законодательством облагается таможенными платежами безальтернативно.

В связи с чем таможенным законодательством допускается для физического лица ввоз неделимого товара с уплатой таможенных пошлин, налогов, а также товаров, стоимость которых не превышает 500 евро и (или) вес которых не превышает 25 килограммов без уплаты таможенных пошлин, налогов (при въезде чаще одного раза в 3 календарных месяца норма беспошлинного ввоза товаров составляет 300 евро и 20 килограммов).



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Будем растаможивать душевой поддон. А можно ли беспошлинно ввести другие товары в пределах лимитов?

Вопрос: Я и мой супруг хотим ввезти из Польши душевой поддон, вес 40 кг. Будем растаможивать. Можем ли мы еще на свои лимиты ввезти товары для личного пользования по 25 кг и 500 евро на человека (продукты, одежду)?

Ответ: Ввозимый душевой поддон весом 40 кг относится к категории неделимых товаров и облагается таможенной пошлиной по единой ставке 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса. Дополнительно вы имеете право ввезти беспошлинно товары, стоимость которых не превышает 500 евро и вес которых не превышает 25 кг.

«Возвращаемся в Беларусь вдвоем. Можно ли беспошлинно ввести товар дороже 500 евро?»

Вопрос: Если мы поедем в ЕС вдвоем, сможем ли мы привезти одну неразборную вещь (телефон, например) стоимостью более 500 евро? При превышении лимитов на провоз товаров через границу и по стоимости, и по весу по какому критерию будут взиматься таможенные платежи? По весу или по стоимости? С того показателя, с которого будет больше таможенный сбор?

Ответ: Объектом обложения таможенными пошлинами, налогами являются товары для личного пользования. Нормы беспошлинного ввоза товаров определены для одного человека и не могут быть суммированы в отношении одной единицы товара при перемещении государственной границы несколькими лицами.

В связи с чем при ввозе телефона стоимостью более 500 евро вам необходимо будет уплатить таможенную пошлину по ставке 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Могут ли беспошлинно ввезти в Беларусь авто те, кто выехал на ПМЖ?

Вопрос: По 490-му указу авто- и мототранспортные средства для личного пользования, а также прицепы к авто- и мототранспортным средствам для личного пользования, ввозимые с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов физлицом, признанным переселившимся на ПМЖ в Беларусь, должны находиться в собственности и быть зарегистрированы на такое лицо в стране предыдущего проживания в течение не менее двух лет. Ранее этот срок составлял не менее 6 месяцев. Не могли бы пояснить это изменение на конкретном примере?

Ответ: Гражданин Республики Беларусь в 2015 году получил паспорт серии РР и выехал на постоянное место жительство в Германию, где в октябре 2016 года им было приобретено в собственность транспортное средство и зарегистрировано в установленном порядке на данное физическое лицо. В случае возврата данного гражданина в Республику Беларусь в 2019 году в отношении такого транспортного средства, которое находилось в его собственности и было зарегистрированного на него более двух лет, таможенные платежи уплате не подлежат.

В случае, если указанное транспортное средство находилось в собственности и было зарегистрировано на физическое лицо менее двух лет, его ввоз может быть осуществлен с уплатой таможенных платежей.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Про временный ввоз авто в Беларусь

Вопрос: Возможно ли жителю Беларуси произвести временный ввоз автомобиля из-за пределов Таможенного союза?

Ответ: Таможенным кодексом Евразийского экономического союза предусмотрена возможность физическому лицу (гражданину Республики Беларусь), который имеет паспорт серии, отличной от серии РР (паспорт серии РР — паспорт для лиц, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь), временно ввезти иностранное транспортное средство без уплаты таможенных платежей. Вместе с тем данное транспортное средство может быть ввезено на территорию Республики Беларусь при условии внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.

Исполнение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов обеспечивается следующими способами:

денежные средства (деньги);

банковская гарантия;

поручительство;

залог имущества.

Можно ли ввозить коллекционные монеты и авто без уплаты пошлины?

Вопрос: Почему не разрешить бы коллекционерам ввозить коллекционный материал (монеты, марки, награды и другое) без оплаты таможенных пошлин? Ведь на базе многих коллекций открываются выставки и музеи. То же самое и с автомобилями, которым больше 50−60 лет, некоторые являются теми же самыми раритетами. Но из-за таможенных пошлин человек не может их ввезти, потому что зачастую пошлина будет выше стоимости самого авто. Почему не уравнивают суммы ввоза товаров со странами Таможенного союза?

Ответ: В соответствии с пунктом 8 приложения № 3 к решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» физическое лицо может ввозить на таможенную территорию стран ЕАЭС любым способом с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов культурные ценности, документы национальных архивных фондов и оригиналы архивных документов при условии подтверждения их отнесения к таковым.

Таким образом, при представлении в таможенный орган заключения Министерства культуры о том, что ввозимый товар относится к категории культурных ценностей, в отношении данного товара может быть предоставлено освобождение от уплаты таможенных платежей.