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В Польше задержали бывшего совладельца «Зимней вишни»

25.03.2019 22:38 — Разное | СТВ  
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Новости России. В России вспоминают жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше задержали бывшего совладельца «Зимней вишни»

Со дня трагедии прошел ровно год. Сотни людей с цветами, игрушками и свечами приходят к мемориальному камню, который был установлен на месте торгово-развлекательного центра.

В Польше задержали бывшего совладельца «Зимней вишни»

В годовщину этих печальных событий Следственный комитет России обнародовал предварительные итоги расследования. Общий объем материалов следствия составил свыше 800 томов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек. В рамках трех уголовных дел к ответственности привлечены 15 человек.

В Польше задержали бывшего совладельца «Зимней вишни»

25 марта в Польше задержали бывшего генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» – основной компании-владелицы «Зимней вишни». Теперь правоохранители двух стран обсуждают возможность его экстрадиции.

В Польше задержали бывшего совладельца «Зимней вишни»

Напомним: пожар в Кемерово унес жизни 60 человек, 37 из них – дети.

Один из самых крупных пожаров в России за последние 100 лет. Хронология трагедии в Кемерово
 
 
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Новости России. В России вспоминают жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со дня трагедии прошел ровно год....
 
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