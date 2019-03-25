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Александр Ласица: «Мы приглашаем азиатские команды посмотреть, как мы выглядим на их фоне»

25.03.2019 23:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На вторых Европейских играх, которые примет Минск летом-2019, в числе 15 видов спорта, в которых будут разыграны награды, представлены все виды борьбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Ласица: «Мы приглашаем азиатские команды посмотреть, как мы выглядим на их фоне»

Вольники оспорят медали мультифорума с 25 по 27 июля. В рамках подготовки к главному турниру года в спортивный комплекс «Стайки» на международный сбор прибыли сильнейшие борцы из 10 стран – около 100 атлетов. Наш тренерский штаб просматривает весь свой резерв.

Александр Ласица: «Мы приглашаем азиатские команды посмотреть, как мы выглядим на их фоне»

Александр Ласица, главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе:
Такой сбор после 10-летнего, можно сказать, перерыва впервые проводится в рамках подготовки к Европейским играм. Составы очень серьезные. Достаточно сказать, что сборная Узбекистана чемпион Азиатских игр в командном зачете. Олимпийские игры будут проводится в Японии, поэтому с этой точки зрения мы приглашаем азиатские команды посмотреть, как мы выглядим на их фоне.

Александр Ласица: «Мы приглашаем азиатские команды посмотреть, как мы выглядим на их фоне»

Гости – в основном представители азиатской школы борьбы. Не секрет, что этот регион славится своими борцами. Тренинги с восточными конкурентами должны быть весьма эффективными.

Александр Ласица: «Мы приглашаем азиатские команды посмотреть, как мы выглядим на их фоне»

Асет Серикбаев, главный тренер мужской сборной Казахстана по вольной борьбе:
Все условия сделаны: зал хороший, где живут, гостиница очень хорошая и с питанием нет проблем. Я думаю, что наша совместная подготовка поможет и белорусской команде, и нам. Потому что у них намечается чемпионат Европы, а у нас чемпионат Азии. У белорусов хорошая команда, думаю, у них будут хорошие достижения на Европейских играх.

Александр Ласица: «Мы приглашаем азиатские команды посмотреть, как мы выглядим на их фоне»

Перед мультифорумом в Минске спортсмены разыграют награды и чемпионата Европы, который пройдет в Бухаресте с 8 по 12 апреля. Наша команда выступит во всех 10 весах.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На вторых Европейских играх, которые примет Минск летом-2019, в числе 15 видов спорта, в которых будут разыграны награды, представлены все виды...
 
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