Вице-президент СБР намерен предложить Бьорндалену стать тренером сборной России по биатлону

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков сообщил, что организация рассматривает возможность пригласить к сотрудничеству восьмикратного олимпийского чемпиона и супруга Дарьи Домрачевой Уле-Эйнара Бьорндалена.



Reuters

— Мы хотели привлечь для работы с командой специалиста по технике передвижения на лыжах. Норвежцы, конечно, в это компоненте находятся в авангарде. У них очень хорошие лыжники и биатлонисты.

Разговаривали с Ларсом Бергером и Владимиром Петровичем Драчевым за завтраком, обменялись электронной почтой. Была идея периодически привлекать его к работе с командой. Он рассказал о своей работе в Норвегии. Можно рассмотреть другие варианты.

— Ищите именно специалиста из Норвегии? Это принципиальный момент?

— Они передовые в этом плане, очень хорошо передвигаются. Это было и во время, когда я занимался. У них идет очень профессиональное обучение техническим навыкам. Чего не хватает нашим спортсменам.

Норвежцы раскованны, идут очень легко, экономично, с широким размахом. Конечно, хотелось бы, чтобы они поделились знаниями и опытом.

— Есть конкретные фамилии?

— Хотелось бы Бьорндалена пригласить…

— Шутите?

— Ну, а что такого? Мне кажется, что он вряд ли согласится, учитывая его напряженную спортивную деятельность.

Но мы же не просим ездить со сборной круглый год, а провести несколько тренировочных сборов, поработать со спортсменами над техникой передвижения.

— У СБР есть деньги на приглашение Бьорндалена?

— Гипотетически — есть. Сейчас формируется спонсорский пул. Есть понимание того, как будет готовиться команда.

Гипотетически на такое приглашение деньги есть. Иначе Владимир Петрович Драчев это бы не озвучивал, — рассказал Чепиков.