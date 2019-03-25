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480 новых подружек, или Как журналист «СК» стала оператором машинного доения на молочно-товарной ферме

25.03.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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480 новых подружек, или Как журналист «СК» стала оператором машинного доения на молочно-товарной ферме
Светлана Квятковская

Автор

До поступления на журфак я училась в политехническом колледже по специальности «оператор ЭВМ». Однокурсники с других специальностей любили в шутку называть нас операторами машинного доения. Что ж, похоже, шутка оказалась пророческой, ведь сегодня я отправляюсь осваивать именно эту профессию.

Утренняя дойка на молочно-товарной ферме в ОАО «Октябрь» стартует в 6 часов. Меня встречает Раиса Лавникова, которая по ходу дела объясняет, что я буду сегодня делать.

Но для начала нужно облачиться в спецодежду. А её в этот раз много — больше, чем для какой-либо другой профессии, про которую пока доводилось писать. Захожу в уютную комнату отдыха для работников, где уже ждут мои сегодняшние коллеги Наталья и Манижа. Там мне выдают штаны, рубашку, резиновые сапоги, нарукавники, перчатки, латексный фартук, косынку и помогают всё это правильно надеть. Пять минут — и образ нового работника фермы готов. Самое время отправляться в доильный зал и знакомиться с пятнистыми дамами.

480 новых подружек, или Как журналист «СК» стала оператором машинного доения на молочно-товарной ферме

Залы бывают нескольких видов: ёлочка, карусель, параллель. Мне довелось поработать именно в последнем из них. Такой зал представляет собой помещение, в середине которого есть небольшой коридорчик для доярок, а по бокам — помещения для коров. Бурёнок заводят на исходные позиции погонщики. Животные становятся в ряд возле кормушек так, что доярки в своём «коридоре» имеют доступ к вымени. В этом же небольшом коридорчике находятся аппараты для доения — «осьминожки» из металла, пластика и резины, которые висят под пультами управления. От каждого аппарата вверх устремляется трубка к прозрачному резервуару, а от резервуара идёт молокопровод, который отправляет сырьё в специальную комнату.

В зал зашла первая партия пятнистых дам. Все они спокойно и со знанием дела распределились по своим местам.

480 новых подружек, или Как журналист «СК» стала оператором машинного доения на молочно-товарной ферме

И первый этап здесь — обработка сосков специальным моющим раствором. Делается это из специальной небольшой баночки, к которой прикреплено конусовидное широкое горлышко. Этим раствором нужно обработать каждый сосок у всех коров. И в этом, казалось бы, нехитром деле, нужна сноровка — обрабатывать бурёнок нужно обязательно просунув руку между ног коровы.

— Почему? — недоумеваю я. Ведь куда проще подойти немного сбоку.
— Потому что иначе она может ударить ногой — специально или из-за неожиданного прикосновения, — объясняет мне Манижа. — Это не больно, но выбьет инвентарь из вашей руки.
— Понятно, — киваю я и принимаюсь за работу, обрабатывая каждое вымя. За мной идёт коллега с салфетками и насухо протирает обработанные поверхности. Вытирать одной и той же двух бурёнок нельзя, поэтому для каждой из них — отдельная салфетка.

В конце концов, неизбежное происходит — я таки пристраиваюсь к вымени сбоку и получаю ногой по руке.

Действительно, не больно, но от неожиданности ёмкость с раствором вылетела на «коровью территорию». С виноватым видом обращаюсь к дояркам. Те быстро с помощью швабры возвращают мне инвентарь, и работа продолжается.

480 новых подружек, или Как журналист «СК» стала оператором машинного доения на молочно-товарной ферме

▪ Журналист осторожно знакомится со своими новыми подопечными. Фото Михаила Букинича.

После того как всё будет обработано, нужно сдоить первые струйки молока с каждого соска. Но не на пол, а в специальную ёмкость, напоминающую кружку со съёмной пластиной тёмного цвета. Это нужно для того, чтобы проверить, всё ли в порядке с молоком.

— Умеешь доить? — спрашивает меня Наталья.
— Угу, вроде бы, — несмело отвечаю я, наблюдая за тем, как это делает опытная доярка. Выглядит процесс со стороны совсем просто, но, как я уже успела убедиться на примере работы кондитера, в любом деле нужна сноровка.
— Сильнее, не бойся, — поддерживает коллега. — Можешь делать это вот так, не всей рукой, а пальцами. 

После нескольких попыток я наконец осваиваю технику и начинаю двигаться от одной коровы к другой. Молоко, которое получается с этой предварительной дойки, не отправляется на переработку, а списывается, поэтому его нужно сливать в отдельную ёмкость.

480 новых подружек, или Как журналист «СК» стала оператором машинного доения на молочно-товарной ферме

Наконец наступает очередь самого главного — доильного аппарата. Выбираю одну из бурёнок в начале ряда чёрного-пречёрного цвета.
— Так, а к этой не подходи, — останавливает меня Манижа.
— Почему?
— А она у нас строптивая барышня, — смеётся доярка. — Не подпустит.

У доярок на попечении находится около 480 хвостатых дам. Остаётся только удивляться, как они умудряются запоминать, кто из них с каким характером. Ведь это очень важно для успешной работы и хороших надоев. Доильный аппарат работает так: нужно нажать кнопку для его открепления, затем включить пониженное давление, чтобы присоски, которые называются доильными стаканами, втягивали в себя жидкость. Когда на табло появится значок «звёздочка», стаканы нужно присоединять к соскам коровы.

— Тихо, спокойно, — приговариваю я негромко, успокаивая то ли очередную бурёнку, то ли себя. Уверенные и быстрые движения — очень важно, ведь иначе аппарат упадёт. Тогда его придётся мыть и возвращать на место. Кстати, упасть он может и сам по себе от неловких движений животного. Поэтому важно постоянно следить за тем, что происходит в зале, даже если кажется, что можно передохнуть минутку.

480 новых подружек, или Как журналист «СК» стала оператором машинного доения на молочно-товарной ферме

Манижа и Наталья трудятся в тандеме чуть больше года, но их команда очень слаженная — все действия отработаны так, что и слова не нужны. Я чувствовала себя даже лишней. Учёба «новенькой» всё-таки замедляла их работу, ведь доярки терпеливо объясняли мне тонкости своего дела, даже если приходилось это делать не один раз — в цехе было довольно шумно из-за работающей техники.

Через парочку минут молоко у коров заканчивается. За тем, как интенсивно идёт процесс дойки, можно следить через прозрачную часть аппарата.

 Когда по прозрачной части аппарата текут только капельки-разводы — молока уже нет. Но закачивать доение пока рано.

Аппарат нужно аккуратно потянуть вниз. Главное, не делать это слишком резко, потому что тогда стаканы просто «отклеятся», а это причинит боль корове. Проделывать это нужно, чтобы выдоить всё до конца — оставаться молоко не должно. Это может привести к болезням и уменьшению количества надоев.
— Если не уверена, то пощупай вымя, — инструктирует коллега. — Оно должно быть немного сморщенным и легко продавливаться пальцем.

480 новых подружек, или Как журналист «СК» стала оператором машинного доения на молочно-товарной ферме

Молоко закончилось. Теперь нужно нажать на правую нижнюю кнопку. Аппарат сам отключается и возвращается на исходную позицию.

Но и это ещё не всё. После дойки нужно обработать вымя специальным средством. Оно больше похоже на гель и имеет ярко-синий цвет. Неспроста, ведь сразу видно, какая корова уже обработана. Этот этап нужен для поддержания молочных желёз в здоровом состоянии.

480 новых подружек, или Как журналист «СК» стала оператором машинного доения на молочно-товарной ферме

Вот теперь всё. Инвентарь моют и дезинфицируют, а одна из доярок нажимает рычаг, который даёт сигнал погонщикам о том, что эта линия коров уже обработана. Подоенные бурёнки уходят, их место занимают новые, а весь цикл повторяется.

480 новых подружек, или Как журналист «СК» стала оператором машинного доения на молочно-товарной ферме

Всё делается очень быстро, так что даже успевать посчитать количество обработанных мной барышень некогда. Работа устроена по принципу конвейера: пока один занят санобработкой вымени партии, другой следом сцеживает и подключает доильные аппараты.

В свободную минутку решила поинтересоваться у коллег, как быстро можно научиться здесь работать так же ловко. Оказалось, что Манижа окончила среднее специальное учебное заведение, а потому знает всю технологию и все её тонкости. Наташа же специальное образование оператора машинного доения не получала, поэтому необходимые навыки освоила на месте. В целом, как признаются работницы, понадобится всего несколько смен.

— После этого втягиваешься в работу и трудишься так, словно всегда тут и был, — делится одна из доярок.
— Приходим домой совсем уставшие, — добавляет другая. — Но ведь любая работа приносит пользу. Когда понимаешь, что это молоко пойдёт людям в дома, становится очень приятно на душе. Специфика работы не меняется в зависимости от времени года — суть и процесс один и тот же. А в цехе всегда держится стабильная температура.

Дойка никогда не продолжается фиксированное время. Длительность зависит от множества факторов — количества бурёнок, того, как быстро погонщики «пригласят» новых в цех и уведут старых. Не обходится и без технических трудностей. Так что работа может затянуться на лишние час-полтора.

480 новых подружек, или Как журналист «СК» стала оператором машинного доения на молочно-товарной ферме

▪ Руководитель хозяйства Пётр Лавников интересуется, как проходит рабочий день у новоиспечённого оператора машинного доения. Фото Михаила Букинича.

В конце смены моется оборудование и цех, чтобы сократить время на подготовку перед новой дойкой. Кроме этого, нужно поставить молоко на хранение в специальном зале. После этого доярки могут быть свободны. Вечером — новая дойка, а молоко отправится на дальнейшую переработку. Ну а мне пора возвращаться в редакцию, писать новые материалы для вас, дорогие читатели!

 

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До поступления на журфак я училась в политехническом колледже по специальности «оператор ЭВМ». Однокурсники с других специальностей любили в шутку называть нас...
 
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