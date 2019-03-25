В центре Минска впервые пройдет гонка по триатлону

Мультиспортивная гонка Alfa-Bank Minsk Triathlon пройдет 21 июля в центре столицы. Грядущее соревнование будет самым масштабным и, как ожидается, соберет около тысячи человек из разных стран мира.

В отличие от прошлого года, дистанция гонки увеличена вдвое – с 1/8 до 1/4 Ironman. Спортсменам предстоит проплыть 950 м, проехать на велосипеде 45 км и пробежать 10,5 км. Гонка начнется на пляже Минского моря, а после скоростного заплыва участники переместятся на велосипедах до Дворца спорта, где перейдут на бег. Разрешение от городских властей на проведение мероприятия уже получено.

«Соревнование выходит на новый уровень и привлекает еще большее число людей. Все понимают, что триатлон не так страшен, как многие думают. Это же, по сути, легкая атлетика. Мероприятие открыто для всех – мы приглашаем к участию и тренировкам как молодых ребят, так и тех, кто постарше. В 30-40 лет еще можно подумать о себе», – убежден руководитель стратегического маркетинга Альфа-Банка и опытный триатлонист Гжегож Бобровницки-Либхен.

Более сложная дистанция повысит статус гонки и привлечет опытных спортсменов из других стран. Если в прошлом году Alfa-Bank Minsk Triathlon собрал около 400 атлетов, то в этом году замахнулся на тысячу. Около половины из них уже прошли регистрацию .

«В прошлом году начали максимально демократично, чтобы привлечь людей к этому прекрасному виду спорта. Что интересно, практически все, кто пробовал себя в дистанции 1/8 Ironman, зарегистрировались уже на 1/4, то есть готовы к большему. Но самое главное – гонка выходит в город», – отметил организатор соревнования Дмитрий Толкачев.

Alfa-Bank Minsk Triathlon пройдет во второй раз. Организаторами выступают «Клуб триатлона «Тристайл» и Альфа-Банк, поддержку оказывает Министерство спорта и туризма. Триатлон как вида спорта появился благодаря французам еще в начале 20-го века. Однако наибольшую популярность приобрел в начале нулевых, когда был включен в олимпийскую программу. Перспективное направление активно развивается в Беларуси.