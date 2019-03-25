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Смоленская катастрофа: британская экспертиза установила следы тротила на обломках самолета

25.03.2019 22:50 — Разное | Партизан  
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Эксперты британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory зафиксировали у большинства из 200 образцов разбитого Ту-154М экс-президента Леха Качиньского следы тротила.



Об этом сообщает Gazeta Polska Codziennie.

На подавляющем большинстве из 200 образцов, которые Национальная прокуратура передала в мае 2017 года лаборатории министерства обороны Великобритании были обнаружены следы материалов, используемых для производства взрывчатых материалов, в частности тротила.



По словам главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика, это дело очень "сложное и важное". Он подчеркнул, что с окончательными выводами нужно подождать до получения результатов анализа еще из двух лабораторий.

Кроме лаборатории в Великобритании, физико-химические экспертизы на предмет наличия следов взрывчатых материалов на борту самолета проводят лаборатории в Италии и Северной Ирландии.

В апреле 2018 года председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв.

Подкомиссия пришла к выводу, что левое крыло самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой.


Также комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин считает, что если на борту президентского Ту-154М и были взрывы, то взрывчатку могли заложить только в Польше.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая 7 членов экипажа. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.

 
 
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Эксперты британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory зафиксировали у большинства из 200 образцов разбитого Ту-154М экс-президента Леха Качиньского следы тротила.
 
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