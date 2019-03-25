Смоленская катастрофа: британская экспертиза установила следы тротила на обломках самолета









Gazeta Polska Codziennie . Об этом сообщает





На подавляющем большинстве из 200 образцов, которые Национальная прокуратура передала в мае 2017 года лаборатории министерства обороны Великобритании были обнаружены следы материалов, используемых для производства взрывчатых материалов, в частности тротила.













По словам главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика, это дело очень "сложное и важное". Он подчеркнул, что с окончательными выводами нужно подождать до получения результатов анализа еще из двух лабораторий.





Кроме лаборатории в Великобритании, физико-химические экспертизы на предмет наличия следов взрывчатых материалов на борту самолета проводят лаборатории в Италии и Северной Ирландии.





В апреле 2018 года председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв.





Подкомиссия пришла к выводу, что левое крыло самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой.









Также комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.





В свою очередь, президент РФ Владимир Путин считает, что если на борту президентского Ту-154М и были взрывы, то взрывчатку могли заложить только в Польше.





10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.





В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая 7 членов экипажа. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.