В Куропатах задержали двух активистов, причины не назвали

Человек в милицейской форме угрожал журналистам, которые снимали задержание, ответственностью в том случае, если видео попадет в интернет без его разрешения. Журналисты опровергли этом со ссылкой на законодательство. Человек в форме отказался назваться.





Под рестораном почти год продолжается пикет — протестующие информируют его посетителей о расстрелах и захоронениях десятков тысяч человек в Куропатах.