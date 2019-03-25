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В Куропатах задержали двух активистов, причины не назвали

25.03.2019 22:16 — Разное | Партизан  
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У ресторана «Поедем поедим», что возле национального некрополя Куропаты, вечером 25 марта были задержаны активисты Денис Урбанович и Валерий Рябцев.

Точных причин задержания им не назвали, пишет «Радио Свобода».

Человек в милицейской форме угрожал журналистам, которые снимали задержание, ответственностью в том случае, если видео попадет в интернет без его разрешения. Журналисты опровергли этом со ссылкой на законодательство. Человек в форме отказался назваться.

Под рестораном почти год продолжается пикет — протестующие информируют его посетителей о расстрелах и захоронениях десятков тысяч человек в Куропатах.

 
 
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У ресторана «Поедем поедим», что возле национального некрополя Куропаты, вечером 25 марта были задержаны активисты Денис Урбанович и Валерий Рябцев.
 
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