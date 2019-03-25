В Минске освободили всех задержанных, кроме Елены Толстой

"Еврорадио" . Общественная активистка приковывала себя цепью к осветительному столбу на Октябрьской площади. Как стало известно, она объявила голодовку. Женщину из Центрального РУВД увезли в изолятор на Окрестина, передает





Освобождены были более десятка человек. Это и известные музыканты, и оппозиционные политики, и обычные граждане (некоторых из них жёстко задерживали).









"Нас абсолютно незаконно задержали, — говорит лидер Объединённой гражданской партии Николай Козлов. — Продержали на улице больше трёх часов. Составили какие-то странные бумаги о том, что была профилактическая беседа. Мы ничего не нарушили, нас незаконно задержали и ещё составили протокол о какой-то профилактической беседе...".





По словам Козлова, милиционер перед освобождением забрал у него несколько десятков бело-красно-белых флажков.