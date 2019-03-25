Дмитрия Дашкевича в понедельник не судили, он остается за решёткой

"Еврорадио" . С утра возле суда Центрального района Минска собрались его родные, друзья, журналисты. Дашкевича задержали на митинге 24 марта в столичном Киевском сквере, где он выступил с резкой речью. Ночь он провел за решеткой. Милиция заявила, что на акции "за нарушения правил организации массовых мероприятий и оскорбление задержаны двое граждан". О том, какое оскорбление имеется в виду, узнаем в суде, передает





"Это ужаснейшая практика новая, когда арестанта-административщика могут осудить в течение трёх суток, — пишет на своей странице в Facebook жена Дмитрия Анастасия Дашкевич. — Дмитрия сегодня не привезли. Поскольку я была здесь — передачу не забросила. Замёрзшая и злая. Завтра продолжение. Большое спасибо всем тем, кто подходил и был с нами! Спасибо всем за поддержку!".