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Дмитрия Дашкевича в понедельник не судили, он остается за решёткой

25.03.2019 21:45 — Разное | Партизан  
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В понедельник так и не состоялся суд над известным оппозиционным деятелем Дмитрием Дашкевичем.

С утра возле суда Центрального района Минска собрались его родные, друзья, журналисты. Дашкевича задержали на митинге 24 марта в столичном Киевском сквере, где он выступил с резкой речью. Ночь он провел за решеткой. Милиция заявила, что на акции "за нарушения правил организации массовых мероприятий и оскорбление задержаны двое граждан". О том, какое оскорбление имеется в виду, узнаем в суде, передает "Еврорадио".

"Это ужаснейшая практика новая, когда арестанта-административщика могут осудить в течение трёх суток, — пишет на своей странице в Facebook жена Дмитрия Анастасия Дашкевич. — Дмитрия сегодня не привезли. Поскольку я была здесь — передачу не забросила. Замёрзшая и злая. Завтра продолжение. Большое спасибо всем тем, кто подходил и был с нами! Спасибо всем за поддержку!".

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник так и не состоялся суд над известным оппозиционным деятелем Дмитрием Дашкевичем.
 
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