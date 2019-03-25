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На Вольского, Варашкевича, Войтюшкевича и Аракеляна составили протоколы за попытку провести уличный концерт

25.03.2019 21:31 — Разное | Партизан  
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В 21:00 музыкантов отпустили. На их составили протоколы.

На Вольского, Варашкевича, Войтюшкевича и Аракеляна составили протоколы за попытку провести уличный концерт
Известных музыкантов Лявона Вольского, Игоря Ворошкевича, Дмитрия Войтюшкевича и Павла Аракеляна освободили из Центрального РУВД Минска. Их задержали вечером 25 марта при попытке организовать уличный концерт. Около 21 часа музыки были освобождены. По их словам, два часа они простояли на улице. С ними провели профилактические беседы и отпустили, передает "Еврорадио".

"Все нормально, отпустили... Нормально, такая страна. Это показатель страны, в которой мы живём", — говорит Лявон Вольский.

Также из РУВД начали выпускать и других задержанных в Минске. Музыканты говорят, что задержанных в общей сложности было около 15 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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