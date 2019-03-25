На Вольского, Варашкевича, Войтюшкевича и Аракеляна составили протоколы за попытку провести уличный концерт

"Еврорадио" . Известных музыкантов Лявона Вольского, Игоря Ворошкевича, Дмитрия Войтюшкевича и Павла Аракеляна освободили из Центрального РУВД Минска . Их задержали вечером 25 марта при попытке организовать уличный концерт. Около 21 часа музыки были освобождены. По их словам, два часа они простояли на улице. С ними провели профилактические беседы и отпустили, передает





"Все нормально, отпустили... Нормально, такая страна. Это показатель страны, в которой мы живём", — говорит Лявон Вольский.





Также из РУВД начали выпускать и других задержанных в Минске. Музыканты говорят, что задержанных в общей сложности было около 15 человек.