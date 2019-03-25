Почему госпредприятия Беларуси не могут стать успешными





Государственным предприятиям сложно стать успешными, так как ими руководят люди, которые считают себя чиновниками, мыслят как чиновники, поэтому боятся инициативы и могут делать только то, что им велят.

Попалась на глаза статья в государственной газете, где директор государственного предприятия спрашивает редакцию, почему он не считается госслужащим. Ведь предприятие государственное, значит я нахожусь на госслужбе... По закону, он конечно же не является государственным служащим, но примечателен сам факт того, кем считает себя директор коммерческого предприятия, пусть даже и государственного. И это не исключение из правила, а скорее, правило.

На днях встречался с заместителем директора государственного предприятия по оказанию жилищно-коммунальных услуг в Минском районе. Пытался убедить его в том, что предприятию нужно начать оказывать одну очень востребованную услугу, которая разошлась бы как горячие пирожки в 30-градусные морозы. Людям не просто нужна эта услуга, они много лет буквально умоляют о ней.

Есть спрос, есть предприятие, которое может эту услугу оказывать и у которого для этого есть все возможности. Нужно лишь немного поднапрячься, провести кое-какую подготовительную работу, немного потратить денег (совсем немного) и начать зарабатывать. Предприятие хронически убыточное, держится лишь на дотациях, а директора меняют едва ли не каждый год. Ничего не помогает.

Казалось бы, вот он способ вывести предприятие из убытков - дополнительные, востребованные населением услуги. Одна дополнительная услуга, конечно же не поможет. Но наверняка, если сесть и подумать, можно было бы придумать еще несколько дополнительных услуг для населения Минского района, где в коттеджах проживают отнюдь не бедные люди, которые готовы платить за комфорт. Например, уборка коттеджей тоже очень востребована и богатые люди платят очень щедро. Уверен, будь я директором этого госпредприятия, то за день бы придумал с десяток новых, весьма прибыльных услуг для населения. Возможно, не все они стали бы прибыльными, допущу даже, что все провалятся. Но я бы хоть попробовал жить без дотаций из бюджета, без протянутых рук и слез в министерствах по поводу трудной жизни.

А как же наше предприятие ответило на четко озвученный спрос? Заместитель директора заявил мне "это не наша компетенция". Нне в нашей компетенции, мол, решить данный вопрос. Именно так и ни как иначе. Я бы еще понял, если бы руководитель предприятия сказал, что это не их сфера деятельности, что оказывать данную услугу невыгодно, что это приведет к убыткам и т.д. Но сфера как раз так, а вот компетенцией такой, их, оказывается, никто не наделил. Более того, на письма жителей Минского района предприятие также пишет, что оказание данной услуги не входит в его компетенцию и что, "данное решение вы можете обжаловать в ЖКХ Минского района".

Такого даже нарочно не придумаешь. Коммерческому предприятию, пусть даже и государственному и работающему в сфере ЖКХ, предлагают оказывать новые востребованные услуги, а оно говорит, что это не его компетенция и предлагает обжаловать решение в головное предприятие. При этом на сайте предприятия висит лозунг: "Цель нашего предприятия - предложение широкого спектра услуг на постоянно высоком качестве обслуживания". Где же тот широкий спектр?

На деле получается, что если сверху не придет распоряжение начать оказывать новую услугу, не пропишет начальство соответствующую пилюлю-компетенцию, никто даже не пошевелится. Инициативы - ноль. Более того, директор явно из чиновничьей братии, так как мыслит теми категориями, как мыслят чиновники: не наша компетенция, можете обжаловать. При таком подходе, не нужно даже напрягаться, что-то придумывать, делать расчеты окупаемости, нести за что-то ответственность. Все просто и четко, как в любом госучреждении, скажут сверху - сделаем, а сами никакой инициативы проявлять не будем, вдруг что-то пойдет не так - хлопот не оберешься. А за приказы сверху начальство и ответит. Но правда в том, что и директор головного предприятия такой же чиновник. Он тоже не будет проявлять инициативу, а будет ждать распоряжения с еще более высоких инстанций. А выше уже министерство, там с коммерческой инициативой все еще более беспросветно. Там, в соответствии с распоряжениями еще более вышестоящих инстанций, думают не над тем, как больше заработать, а как снизить затраты ЖКХ. И снижают ведь. Вот кто бы их еще приказал им думать, как зарабатывать...