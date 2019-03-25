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26 марта. События и люди

26.03.2019 01:32 — Разное | Аргументы и факты  
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26 марта. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Фиолетовый день (День больных эпилепсией. Эпилепсия считается одним из самых распространённых хронических неврологических заболеваний человека).

Бангладеш - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Никифор. Медведь в берлоге потягивается. По последнему льду хорошо клюёт рыба. Туман в этот день - к дождливому лету.

РОДИЛИСЬ:

1874 Роберт Ли ФРОСТ, американский поэт.

1911 Теннесси (Томас Ланир) УИЛЬЯМС, американский драматург.

1933 Тинто (Джованни Тинто) БРАСС, итальянский режиссёр. Как шутят в Италии, фильмы Брасса в жанре «спагетти-эротика» нравятся только подросткам, матросам и стареющим ловеласам.

1938 Алексей Васильевич ПЕТРЕНКО, российский актёр. Умер в 2017 году.

1944 Дайана Эрнестин Эрл РОСС, американская певица и актриса. У неё пятеро детей.

1946 Владимир Петрович ПРЕСНЯКОВ, российский музыкант, отец В. ПРЕСНЯКОВА-младшего.

1948 Стивен Виктор ТАЙЛЕР (ТАЛЛАРИКО), вокалист американской группы Aerosmith. В детстве мечтал стать егерем. Отец актрисы Лив ТАЙЛЕР.

1949 Патрик ЗЮСКИНД, немецкий писатель.

1951 Алексей Иванович БУЛДАКОВ, российский актёр. В детстве мечтал стать лётчиком, занимался в авиамодельном кружке, увлекался боксом и классической борьбой.

1973 Ларри (Лоуренс) ПЕЙДЖ, американский программист, один из создателей поисковой системы Google. Его состояние - почти $51 млрд (!).

1985 Кира (Кейра Кристина) НАЙТЛИ, британская актриса. Её бабушка и прабабушка страдали анорексией. Тем не менее, актриса настаивает, что её худоба абсолютно естественного происхождения. На съёмках «Пиратов Карибского моря» ей каждое утро гримировали (визуально увеличивали) грудь по 45 минут. У неё дочь Эди.

СОБЫТИЯ:

1828 Австрийский композитор Франц ШУБЕРТ дал единственный в своей жизни публичный концерт. Несмотря на чрезвычайную одарённость, вся жизнь музыканта прошла в постоянной нужде. Многие годы он был вынужден давать обременительные уроки, не приносившие существенного улучшения материальных условий. Гонорар за это первое и последнее в его жизни выступление, прошедшее с большим успехом, наконец, позволил Шуберту приобрести собственное фортепиано.

1845 В США был запатентован медицинский пластырь.

1885 В Великобритании впервые кремировали человека. Вот все, что о нём, вернее, о ней, написали в утренней газете: «Леди, хорошо известная в литературных и научных кругах».

1937 В городе Кристалл Сити (США) был установлен первый в мире памятник мультипликационному герою - моряку Папайю.

1960 Конгресс УЕФА принял решение об учреждении Кубка обладателей Кубков европейских стран по футболу. После завершения сезона 1998-99 гг. УЕФА приняла решение упразднить эти состязания. Трофей был навсегда отдан испанской «Барселоне» как наиболее титулованному клубу, несмотря на протесты римского «Лацио», который выиграл последнее соревнование.

1983 На аукционе в Нью-Йорке рояль XIX века был продан за рекордную цену - $390 тыс.

1994 С территории Беларуси начался вывод стратегических ядерных сил, Завершился в ноябре 1996 года, после чего Беларусь стала безъядерным государством.

2006 Начала работу социальная сеть «Одноклассники». Её основал российский веб-разработчик Альберт ПОПКОВ.

2011 Умер Александр БАРЫКИН, российский певец.

2018 В возрасте 63 лет умер Сергей МАВРОДИ, основатель финансовой пирамиды МММ.

 
 
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