ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начальник горецкой инспекции природных ресурсов: выключите электричество на час

26.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 178

 

Минприроды призывает всех граждан Беларуси присоединиться к акции Час земли 2019, которая пройдет 30 марта. Предлагается выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час с 20.30 до 21.30.

Час земли – одна из самых узнаваемых экологических акций под эгидой Всемирного фонда дикой природы. Она направлена привлечь внимание человечества к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

Час Земли проводится в последнюю субботу марта и призывает всех — частные лица, предприятия, учреждения, государственные и коммерческие организации — выключить электричество на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

 

Андрей Павловский, начальник Горецкой инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Минприроды призывает всех граждан Беларуси присоединиться к акции Час земли 2019, которая пройдет 30 марта. Предлагается выключить свет и другие не жизненно важные...
 
Новости дня
Новости разные
 
26 марта. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика