Начальник горецкой инспекции природных ресурсов: выключите электричество на час

Минприроды призывает всех граждан Беларуси присоединиться к акции Час земли 2019, которая пройдет 30 марта. Предлагается выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час с 20.30 до 21.30.

Час земли – одна из самых узнаваемых экологических акций под эгидой Всемирного фонда дикой природы. Она направлена привлечь внимание человечества к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

Час Земли проводится в последнюю субботу марта и призывает всех — частные лица, предприятия, учреждения, государственные и коммерческие организации — выключить электричество на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата , энергетического объединения человечества. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества.

Андрей Павловский, начальник Горецкой инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды