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Начальник горецкой инспекции природных ресурсов: выключите электричество на час
26.03.2019 — Разное | Горецкий вестник
Минприроды призывает всех граждан Беларуси присоединиться к акции Час земли 2019, которая пройдет 30 марта. Предлагается выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час с 20.30 до 21.30.
Час земли – одна из самых узнаваемых экологических акций под эгидой Всемирного фонда дикой природы. Она направлена привлечь внимание человечества к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.
Час Земли проводится в последнюю субботу марта и призывает всех — частные лица, предприятия, учреждения, государственные и коммерческие организации — выключить электричество на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме
Андрей Павловский, начальник Горецкой инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды
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Минприроды призывает всех граждан Беларуси присоединиться к акции Час земли 2019, которая пройдет 30 марта. Предлагается выключить свет и другие не жизненно важные...
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