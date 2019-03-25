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Пожар в частном доме в Борисове: госпитализирован мужчина, повреждены стены и пол

26.03.2019 00:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Четыре пожара произошло на территории области за прошедшие сутки. Одного человека сотрудники МЧС смогли спасти, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в частном доме в Борисове: госпитализирован мужчина, повреждены стены и пол

Возгорание произошло в жилом деревянном доме Борисова. Мужчина госпитализирован с термическими ожогами. Повреждены перекрытия, стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Предварительная версия – неосторожность при курении.

Пожар в частном доме в Борисове: госпитализирован мужчина, повреждены стены и пол
 
 
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Новости Беларуси. Четыре пожара произошло на территории области за прошедшие сутки. Одного человека сотрудники МЧС смогли спасти, сообщили в программе «Минщина»...
 
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