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Били стёкла в машинах, а потом начали воровать: двоих хулиганов задержали в Минской области

26.03.2019 00:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Двое безработных молодых людей подозреваются в автомобильных кражах и хулиганстве. Они задержаны после очередного ночного преступления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Били стёкла в машинах, а потом начали воровать: двоих хулиганов задержали в Минской области

Первые сообщения о повреждении частного транспорта начали поступать месяц назад. Тогда молодые люди разбили стекло в четырех автомобилях, но ничего не украли. Через некоторое время начали снова поступать заявления о повреждениях машин. На этот раз из салонов авто злоумышленники забрали и вещи хозяев.

Били стёкла в машинах, а потом начали воровать: двоих хулиганов задержали в Минской области

Украденное имущество конфисковано. Сейчас оперативники проверяют юношей по поводу отношения к другим подобным преступлениям.

Били стёкла в машинах, а потом начали воровать: двоих хулиганов задержали в Минской области
 
 
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Новости Беларуси. Двое безработных молодых людей подозреваются в автомобильных кражах и хулиганстве. Они задержаны после очередного ночного преступления,...
 
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