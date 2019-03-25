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Больше 10 пострадавших остаются в больнице после инцидента на норвежском лайнере Viking Sky

26.03.2019 00:17 — Разное | СТВ  
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Новости Норвегии. Остальные пассажиры не получили серьезных травм и покинули медучреждение после оказания помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство туристов, которые были на борту корабля, уже вылетели домой. Среди участников экипажа оказалась и гражданка Беларуси. Она не пострадала.

Больше 10 пострадавших остаются в больнице после инцидента на норвежском лайнере Viking Sky

ЧП у берегов Норвегии произошло в минувшие выходные. У судна, на котором находились почти 1500 человек, отказали несколько двигателей, а из-за поднявшегося на море шторма лайнер чуть не разбился о скалы. В результате сильной качки травмы получили около 30 пассажиров. Без малого 500 человек эвакуировали с помощью вертолетов. Остальные остались на судне, которое позже отбуксировали в порт.
 
 
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Новости Норвегии. Остальные пассажиры не получили серьезных травм и покинули медучреждение после оказания помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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