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Забастовка сотрудников воздушного транспорта в Италии привела к отмене сотни авиарейсов

26.03.2019 00:14 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. Стачка большинства авиаперевозчиков продлилась четыре часа, а некоторые авиакомпании объявили суточный бойкот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники требуют более приемлемых условий труда, а также гарантий, которые будут защищать от конкуренции со стороны экономичных перевозчиков.

Забастовка сотрудников воздушного транспорта в Италии привела к отмене сотни авиарейсов

Нарушено сообщение с Москвой, Лондоном, Парижем и другими городами по всему миру. К слову, задержка рейсов в этом направлении из Беларуси возможна, однако отмена не предвидится.
 
 
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Новости Италии. Стачка большинства авиаперевозчиков продлилась четыре часа, а некоторые авиакомпании объявили суточный бойкот, сообщили в программе Новости «24...
 
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