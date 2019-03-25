Забастовка сотрудников воздушного транспорта в Италии привела к отмене сотни авиарейсов

Новости Италии. Стачка большинства авиаперевозчиков продлилась четыре часа, а некоторые авиакомпании объявили суточный бойкот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники требуют более приемлемых условий труда, а также гарантий, которые будут защищать от конкуренции со стороны экономичных перевозчиков.





Нарушено сообщение с Москвой, Лондоном, Парижем и другими городами по всему миру. К слову, задержка рейсов в этом направлении из Беларуси возможна, однако отмена не предвидится.