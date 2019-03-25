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Забастовка сотрудников воздушного транспорта в Италии привела к отмене сотни авиарейсов
Новости Италии. Стачка большинства авиаперевозчиков продлилась четыре часа, а некоторые авиакомпании объявили суточный бойкот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работники требуют более приемлемых условий труда, а также гарантий, которые будут защищать от конкуренции со стороны экономичных перевозчиков.
Нарушено сообщение с Москвой, Лондоном, Парижем и другими городами по всему миру. К слову, задержка рейсов в этом направлении из Беларуси возможна, однако отмена не предвидится.
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Новости Италии. Стачка большинства авиаперевозчиков продлилась четыре часа, а некоторые авиакомпании объявили суточный бойкот, сообщили в программе Новости «24...
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