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Обновлённую программу для Boeing 737 MAX 8 презентуют в США

26.03.2019 00:11 — Разное | СТВ  
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Новости США. Компания Boeing исправила ошибку: 25 марта в США покажут обновленную программу для лайнеров модели 737 MAX 8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлённую программу для Boeing 737 MAX 8 презентуют в США

Новшества позволят более плавно реагировать на резкое заваливание самолетов на крыло. Кроме этого, внесены изменения в программу подготовки пилотов, управляющих лайнерами такого типа. Известно, что в Федеральном агентстве гражданской авиации США уже посмотрели и одобрили эти изменения.

Обновлённую программу для Boeing 737 MAX 8 презентуют в США

Теперь корпорация должна провести наземные и воздушные испытания самолетов с обновленным программным обеспечением. Предположительно это займет несколько недель.
 
 
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Новости США. Компания Boeing исправила ошибку: 25 марта в США покажут обновленную программу для лайнеров модели 737 MAX 8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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