ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россиянин пытался вывезти из Индонезии орангутанга в корзине и 7 ящериц

26.03.2019 00:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Индонезии. В индонезийском аэропорту задержали гражданина России, который пытался незаконно вывезти из страны детеныша орангутанга и несколько редких ящериц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россиянин пытался вывезти из Индонезии орангутанга в корзине и 7 ящериц

Обезьяну, которую предварительно усыпили, мужчина намеревался пронести на борт самолета в корзине. А семь пресмыкающихся сотрудники таможенной службы Бали обнаружили в чемодане россиянина.

Россиянин пытался вывезти из Индонезии орангутанга в корзине и 7 ящериц

Животные были конфискованы и переданы специалистам Агентства сохранения природных ресурсов Индонезии. По факту инцидента ведется расследование.

Россиянин пытался вывезти из Индонезии орангутанга в корзине и 7 ящериц

Россиянин пытался вывезти из Индонезии орангутанга в корзине и 7 ящериц
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индонезии. В индонезийском аэропорту задержали гражданина России, который пытался незаконно вывезти из страны детеныша орангутанга и несколько редких...
 
Новости дня
Новости разные
 
Интерактивный макет Кревского замка теперь можно посмотреть в Национальном историческом музее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика