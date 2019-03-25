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Интерактивный макет Кревского замка теперь можно посмотреть в Национальном историческом музее

26.03.2019 00:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Имена древних князей и сражения воинов – окунуться в историю Кревского замка можно в Национальном историческом музее в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерактивный макет Кревского замка теперь можно посмотреть в Национальном историческом музее

Инновационный проект представляет собой макет, созданный с использованием технологии 3D-печати. Он с точностью передает первозданный вид замка, который был разрушен во время Первой мировой. Тщательное декорирование сделало пластик очень похожим на настоящие камень, землю и воду. Проект создавали белорусские художники и ученые. Для печати использовали несколько 3D-принтеров.

Интерактивный макет Кревского замка теперь можно посмотреть в Национальном историческом музее

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси:
Кревский замок стал одним из тех объектов нашего историко-культурного наследия Беларуси, который мы решили подать в рамках проекта 3D VKL. Представить и показать публике, какая интересная жизнь и история у этого объекта. Благо, государство и общественность прикладывают большие ресурсы и вкладывают средства для того, чтобы возродить этот объект и вернуть в контекст исторической памяти нашей страны.

Интерактивный макет Кревского замка теперь можно посмотреть в Национальном историческом музее

Дополненная реальность – технология, которую авторы проекта планируют развивать в сферах искусства и образования. Так, если посмотреть на макет через камеру планшета, можно увидеть, к примеру, обитателей замка, горящие факелы или дым из труб.
 
Теги: Минск
 
 
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