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Работников Белоозёрского энергомеханического завода сократят, но предложат другие вакансии

26.03.2019 00:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более 100 человек, которых сократят в ходе реорганизации Белоозерского энергомеханического завода, должны быть трудоустроены. Работа в этом направлении ведется с середины февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работников Белоозёрского энергомеханического завода сократят, но предложат другие вакансии

Людям уже предложили схожие вакансии в энергетической отрасли или переобучение. Об этом 25 марта заявил председатель ФПБ Михаил Орда на встрече с трудовым коллективом завода.

Уже 1,5 года там установлена трехдневная рабочая неделя. Мощности промышленного гиганта используются всего лишь наполовину. Главная причина – потеря рынков сбыта, в частности, украинского. Нет стабильного покупателя и на внутреннем рынке. Известно, что в ходе реорганизации завода рабочих мест лишатся 111 человек. Это примерно пятая часть всего штата.

Работников Белоозёрского энергомеханического завода сократят, но предложат другие вакансии

Татьяна Чайковская, машинист крана Белоозерского энергомеханического завода:
Хотелось бы остаться на этом предприятии. Я работаю на предприятии 13 лет, оно мне уже родное стало. Огромное предприятие. Очень большой коллектив, дружный коллектив.

Работников Белоозёрского энергомеханического завода сократят, но предложат другие вакансии

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Последние три месяца вместе с центром занятости, вместе с районным исполнительным комитетом определялись вместе с министерством, куда эти люди будут перетрудоустроены. Где они будут переобучены. Где сегодня можно будет этим людям найти работу.

Вот это – один из самых главных подходов к вопросу, потому что для нас сегодня любое закрытие предприятия – это абсолютно неправильный путь. Потому что легче сегодня закрыть, уничтожить. А что на этом месте мы сможем построить?

Работников Белоозёрского энергомеханического завода сократят, но предложат другие вакансии

Планируется, что после перезагрузки, которую завершат в мае, завод должен освоить новые виды продукции.
 
 
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Новости Беларуси. Более 100 человек, которых сократят в ходе реорганизации Белоозерского энергомеханического завода, должны быть трудоустроены. Работа в этом...
 
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