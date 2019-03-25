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Работников Белоозёрского энергомеханического завода сократят, но предложат другие вакансии
Новости Беларуси. Более 100 человек, которых сократят в ходе реорганизации Белоозерского энергомеханического завода, должны быть трудоустроены. Работа в этом направлении ведется с середины февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Людям уже предложили схожие вакансии в энергетической отрасли или переобучение. Об этом 25 марта заявил председатель ФПБ Михаил Орда на встрече с трудовым коллективом завода.
Уже 1,5 года там установлена трехдневная рабочая неделя. Мощности промышленного гиганта используются всего лишь наполовину. Главная причина – потеря рынков сбыта, в частности, украинского. Нет стабильного покупателя и на внутреннем рынке. Известно, что в ходе реорганизации завода рабочих мест лишатся 111 человек. Это примерно пятая часть всего штата.
Татьяна Чайковская, машинист крана Белоозерского энергомеханического завода:
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Вот это – один из самых главных подходов к вопросу, потому что для нас сегодня любое закрытие предприятия – это абсолютно неправильный путь. Потому что легче сегодня закрыть, уничтожить. А что на этом месте мы сможем построить?
Планируется, что после перезагрузки, которую завершат в мае, завод должен освоить новые виды продукции.
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Новости Беларуси. Более 100 человек, которых сократят в ходе реорганизации Белоозерского энергомеханического завода, должны быть трудоустроены. Работа в этом...
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