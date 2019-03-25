«Ради балкона не поедем». Сколько стоит вымыть окно с панорамным остеклением, если самому страшно

Весной все моют окна. Вот и сейчас, когда потеплело, начнется повальное наведение марафета. Правда, теперь много у кого есть «французские» окна в пол и вымыть их самому, особенно если квартира на верхнем этаже, не так-то просто. REALTY.TUT.BY выяснил, как другие справляются с мытьем панорамных окон и сколько за это берут профессионалы.



Фото носит иллюстративный характер

— Почему-то вспомнилось, что, когда еще строились, была возможность выбрать квартиру с обычным балконом или французским. Я же уперлась в тот, где окна в пол. Просто смотрела на план квартиры и видела себя на том балкончике с чашкой кофе в красном складном стульчике из IKEA. Заселились мы с месяц назад, но до кофе на балконе пока так и не дошло — ждали тепла, чтобы там убраться. В прошлые выходные (потеплело же) я поняла: при помощи телескопической китайской швабры с губкой и скребком можно прокачать абсолютно все мышцы, но вымыть окна со стороны проспекта невозможно, — рассказывает минчанка Елена.

Три года назад председатель ТС в ЖК «Парус» рассказывал , как у них моют окна. Если помните, то в большинстве квартир окна не открываются совсем. Но в «Парусе» эту проблему решили еще на стадии проектирования, когда придумали закрепить на фасаде каждого этажа монорельс. К нему вешается люлька с присосками, ездит по фасаду и моет окна.

Понятно, что в других новостройках Минска, где используется панорамное остекление, таких приспособлений нет. В квартире Елены, естественно, тоже.

— Это уже третий дом в нашем жилом комплексе, но пожеланий вымыть панорамные окна централизованно еще не поступало. Даже если бы кто-то и предложил, то организовать это было бы проблематично. Поэтому каждый справляется сам, как умеет, — рассказал председатель ТС, где живет минчанка.

Примерно это же сказали и в ТС жилого комплекса «Новая Боровая»: жильцы справляются сами или обращаются в клининговые компании.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Клининг: вымоем любое окно за…

Мы позвонили в четыре клининговые компании. Одна из них отпала из-за того, что занимается только мебелью. Специалист второй уточнил, какая квадратура остекления, и стал делать расчет на балкон площадью 2,88 «квадрата».

— Квадратный метр уборки у нас стоит 4 рубля. Грубо говоря, 2,88 умножаем на 4 и получаем 11 рублей 52 копейки. Но нюанс в том, что есть такое понятие, как минимальная сумма выезда. Это 60 рублей. Вы понимаете, в чем идея? Ради одного окна нерационально ехать, — объяснял молодой человек, тщательно подбирая слова. — К сожалению, по-другому не получится. Можно заказать мытье окон во всей квартире, получится плюс минус та же сумма.

Нам понравилось, как общается специалист, и в принципе можно было бы соглашаться. Предупреждаем его о проблеме с доступностью: средняя створка не открывается совсем, остальные распашные. И проблема даже не в том, чтобы дотянуться, а в том, чтобы с внешней стороны нажать на швабру так, чтобы та плотно прилегала к стеклу.

— Это занимает чуть больше времени, но специалисты знают, как это сделать, поверьте. Для этого есть и специальные средства, и приспособления.

Этот вариант оставили про запас. В третьей клининговой компании заверили, что без проблем вымоют панорамное окно на балконе.

— Створки не открываются? Да это не проблема… Господи, да мы 25-е этажи моем с закрытыми створками! Есть специальные штанги, все достанем, не волнуйтесь. Когда будете дома, сфотографируйте окно и пришлите фото по вайберу. Мы будем знать, какой объем работ. По стоимости это будет в районе 70−80 рублей.

Уточняя адрес, специалист спросил, после ремонта квартира или нет.

— Наклейки, капли краски, фуги, цемента есть на окнах?

Говорим, что хозяйке не удалось отмыть наклейку с одной из верхних створок, а также цементную кляксу со стороны проспекта, хотя она почти поддалась. Тогда, сказал специалист, возможно, дороже будет.



Фото носит иллюстративный характер

Для полной картины набираем номер еще одной компании. Там за услугу запросили уже 120 рублей и объяснили почему:

— Отдельно эту услугу не практикуем, пока только в рамках уборки. Только ради окошка в лоджии вряд ли поедем, разве только в удобное для нас время. Раньше мы решали такие задачи, окна любой сложности мыли очень хорошо, но сейчас перешли на комплекс, потому что «лоукостеры» немножко цену убили.

— Лоукостеры?

— Это когда, грубо говоря, бабушки с тряпками в руках и газетами приходят. Они такую цену сделали на рынке, что мы практически отказались от мойки окон. Потому что это экономически стало невыгодным. Бывало, что люди внутри окна мыли сами, а вызывали только на мойку изнутри. Поэтому мыть отдельно окна не выезжаем. Могу взять ваш номер телефона и, когда будет возможность, могу набрать и сказать, когда человек к вам сможет подъехать. Стоить будет где-то 120 рублей.



Фото носит иллюстративный характер

Бабушка-лоукостер. Где ее искать?

Вычислить в интернете тех самых бабушек-лоукостеров было просто. Конечно же, они о себе так не пишут, тем более что они не бабушки, а вполне энергичные женщины. Их объявления простые, типа «мытье окон», «помогу с уборкой и мытьем окон». Бывает, что в объявлениях есть пометка об ИП, но настоящие «лоукостеры» — свободные от налогов люди.

Набирали номер из объявления «мойка окон», написанного «капслоком». Трубку сняла бодрая женщина и просила перезвонить, потому что она только что зашла в квартиру и неудобно разговаривать, но да, она занимается мойкой окон. Перезванивали. Трубку она не сняла.

— Пришлите мне ваше окно на вайбер, надо видеть, какие створки открываются. В любом случае вымыть его будет не проблема, стоить будет 40−60 рублей, — ответила женщина из объявления «УБОРКА КВАРТИР. ОПЫТ РАБОТЫ 7 ЛЕТ! СВОЯ ХИМИЯ! РЕКОМЕНДАЦИИ!».

Итого

Из вариантов, которые предложили компании, нам субъективно понравился тот, где специалист посчитал метраж, прикинул сумму и честно признался, что минимальная стоимость выезда — 60 рублей.

Возможно, стоило бы присмотреться к индивидуальным предпринимателям, у которых цены на уровне 40−60 рублей. Но это уже как кому удобнее.

Лоукостеры, которые работают «по-черному», — вряд ли наш вариант.