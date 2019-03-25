Вместе выгодно. Республика Беларусь

Равные условия для всех, без барьеров в бизнесе, образовании и трудоустройстве. Все это возможно благодаря Евразийскому экономическому союзу, которому в этом году исполняется пять лет. Чем выгодно это объединение для Беларуси, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Из стран Евразийского союза в Беларусь едут и работать, и учиться. Условия и цены для всех равны. Кондитер Карен Минасян из Еревана. Белорусов балует восточными сладостями. Заново оформлять разрешение на работу ему не пришлось. Документ действует на всей территории ЕАЭС.

«Все адекватно. И когда по закону работаешь, то и проблем нет. Здесь очень хорошо, что налоговая система четко работает», – отметил владелец кондитерского цеха Карен Минасян.



Барьеров нет и в торговле между странами. Моцарелла, рикотта, проволетта, маскорпоне, кримчиз – в Турове белорусы выпускают сыры не хуже итальянских. Каждый день до 50 тонн товара. Почти 85% уходит на экспорт, в основном на российские прилавки.

«Мы делаем то, что, как правило, не производят в России той же и Беларуси. На экспорт идут все сыры типа паста филата – сливочные, моцарелла, рикотта. Основной экспорт – Россия, Казахстан и еще около 10 стран», – указал генеральный директор молочного комбината Игорь Чернявский.



На продаже продуктов в странах ЕАЭС за 2018 год Беларусь заработала 4,5 миллиарда долларов. Это более 80% от общей экспортной выручки.

Успехом за рубежом пользуются и белорусские высокие технологии. Благодаря указу президента «О развитии цифровой экономики» в республике активно развивается IT-сфера. Перевести ЕАЭС на «цифру» планируют к 2025 году.

«Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что ЕАЭС – это эффективный совместный проект, нацеленный на повышение уровня экономического благосостояния всех государств-членов. Знаете, как у нас бывает: не было бы счастья, да несчастье помогло. Кругом хаос. Для нас это шанс. Нам надо сейчас здесь объединиться, как вы сказали, при давлении этом внешнем и свое счастье искать здесь», – отмечал президент Беларуси Александр Лукашенко.



Сегодня ЕАЭС – большая торговая площадка, которая работает на каждую страну, в том числе и на Беларусь. Только за прошлый год товарооборот со странами Евразийского союза составил 35 миллиардов долларов.