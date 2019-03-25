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Вместе выгодно. Республика Беларусь
26.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Равные условия для всех, без барьеров в бизнесе, образовании и трудоустройстве. Все это возможно благодаря Евразийскому экономическому союзу, которому в этом году исполняется пять лет. Чем выгодно это объединение для Беларуси, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Из стран Евразийского союза в Беларусь едут и работать, и учиться. Условия и цены для всех равны. Кондитер Карен Минасян из Еревана. Белорусов балует восточными сладостями. Заново оформлять разрешение на работу ему не пришлось. Документ действует на всей территории ЕАЭС.
«Все адекватно. И когда по закону работаешь, то и проблем нет. Здесь очень хорошо, что налоговая система четко работает», – отметил владелец кондитерского цеха Карен Минасян.
«Мы делаем то, что, как правило, не производят в России той же и Беларуси. На экспорт идут все сыры типа паста филата – сливочные, моцарелла, рикотта. Основной экспорт – Россия, Казахстан и еще около 10 стран», – указал генеральный директор молочного комбината Игорь Чернявский.
Успехом за рубежом пользуются и белорусские высокие технологии. Благодаря указу президента «О развитии цифровой экономики» в республике активно развивается IT-сфера. Перевести ЕАЭС на «цифру» планируют к 2025 году.
«Ни у кого не должно возникать сомнений в том, что ЕАЭС – это эффективный совместный проект, нацеленный на повышение уровня экономического благосостояния всех государств-членов. Знаете, как у нас бывает: не было бы счастья, да несчастье помогло. Кругом хаос. Для нас это шанс. Нам надо сейчас здесь объединиться, как вы сказали, при давлении этом внешнем и свое счастье искать здесь», – отмечал президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Евразийскому экономическому союзу в этом году исполняется пять лет. Чем выгодно это объединение для Беларуси?
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