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«Почему мы должны работать с больными ногами?» Японки объявили войну туфлям на каблуке в офисе
В Японии набирает обороты новое общественное движение #KuToo. Его цель — освободить женщин от обязательного дресс-кода на работе, в частности, требования работодателей к женщинам носить обувь на каблуках. Число последовательниц #KuToo уже перевалило за 16 тысяч.
В январе 2019 года японская актриса и писательница Юми Ишикава запостила в твиттере крик души о том, что надеется на отмену туфель на каблуках как обязательного рабочего дресс-кода для японских женщин. Неожиданно для девушки запись набрала более 68 тысяч лайков и 30 тысяч ретвитов, после чего Юми придумала хештег #KuToo — от японских слов kutsu («туфли») и kutsuu («боль»).
Реакция не заставила ждать. Тысячи японок согласились с Юми и начали делиться в соцсетях своими историями о том, как туфли на каблуках мешают им нормально работать.
Юми поняла, что нужно действовать решительно. В начале февраля девушка создала
Позже в интервью
— Я подумала, раз столько людей чувствуют себя так же, почему бы не начать какое-то движение, — рассказала Юми Ишикава.
Юми не первая девушка, выступившая против обязательных каблуков на рабочем месте. В 2016 году британка Никола Торп отказалась выполнить приказ начальника и купить себе пару туфель для работы, за что была
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В Японии набирает обороты новое общественное движение #KuToo. Его цель - освободить женщин от обязательного дресс-кода на работе, в частности, требования...
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