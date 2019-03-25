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«Почему мы должны работать с больными ногами?» Японки объявили войну туфлям на каблуке в офисе

26.03.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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В Японии набирает обороты новое общественное движение #KuToo. Его цель — освободить женщин от обязательного дресс-кода на работе, в частности, требования работодателей к женщинам носить обувь на каблуках. Число последовательниц #KuToo уже перевалило за 16 тысяч.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от 石川優実 (@ishikawa_yumi.official) 14 Фев 2019 в 7:00 PST

В январе 2019 года японская актриса и писательница Юми Ишикава запостила в твиттере крик души о том, что надеется на отмену туфель на каблуках как обязательного рабочего дресс-кода для японских женщин. Неожиданно для девушки запись набрала более 68 тысяч лайков и 30 тысяч ретвитов, после чего Юми придумала хештег #KuToo — от японских слов kutsu («туфли») и kutsuu («боль»).

Реакция не заставила ждать. Тысячи японок согласились с Юми и начали делиться в соцсетях своими историями о том, как туфли на каблуках мешают им нормально работать.

Юми поняла, что нужно действовать решительно. В начале февраля девушка создала петицию, в которой призвала Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии официально запретить работодателям обязывать девушек носить каблуки. Сейчас петицию подписали более 16 тысяч человек при необходимом минимуме в 10 тысяч.

Позже в интервью TIME девушка рассказала, что почувствовала необходимость создать какое-то движение, раз у нее набралось так много единомышленников.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Marie Claire HK (@marieclaire_hk) 16 Мар 2019 в 11:01 PDT

— Я подумала, раз столько людей чувствуют себя так же, почему бы не начать какое-то движение, — рассказала Юми Ишикава.

Юми не первая девушка, выступившая против обязательных каблуков на рабочем месте. В 2016 году британка Никола Торп отказалась выполнить приказ начальника и купить себе пару туфель для работы, за что была уволена без сохранения зарплаты. Тогда девушка создала аналогичную петицию, которая собрала более 150 тысяч подписей и вызвала реакцию у правительства.

 
 
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В Японии набирает обороты новое общественное движение #KuToo. Его цель - освободить женщин от обязательного дресс-кода на работе, в частности, требования...
 
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