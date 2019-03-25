Определился первый финалист чемпионата Беларуси по хоккею

Стал известен первый финалист чемпионата Беларуси по хоккею. Им стала минская «Юность», в минимально короткий срок разобравшаяся в полуфинальной серии Кубка президента с молодечненским «Динамо».



Фото: hockey.by

25 марта в Молодечно команда Михаила Захарова одержала четвертую победу в четырех матчах полуфинальной стадии.

«Динамо-Молодечно» — «Юность-Минск» — 3:6 (1:4, 0:0, 2:2).

25 марта. Молодечно. Ледовый дворец. 1107 зрителей.

«Динамо»: Былинский; Казнадей (капитан) — Ерохо, Слыш — Нестеров — Кучкин; Горошко — Рак, Гаврус — Белевич — Журня; Зозон — Вадим Сушко, Гринь — Каракулько — Грецкий; Соколовский — Гостев, Воронов — Печур — Асташевич.

«Юность»: И. Брикун; Боголейша — Казакевич, Стефанович (капитан) — Развадовский — Жидких; Мажуга — Знахаренко, Гайнетдинов — К. Брикун — Антонов; Мицкевич — Геращенко, Лопачук — Дрозд — Когалев; Кашкар — Ногачев — Аносов.

Шайбы: 0:1 — Дрозд (Лопачук, Когалев, 01.52), 1:1 — Гаврус (Кучкин, Зозон, 6.58), 1:2 — Когалев (Лопачук, Мажуга, 11.07), 1:3 — Антонов (Геращенко, 11.20), 1:4 — Антонов (Боголейша, К. Брикун, 13.48), 1:5 — Стефанович (Развадовский, Жидких, 43.09, в большинстве), 2:5 — Белевич (Рак, Гаврус, 44.32, в большинстве), 2:6 — Лопачук (56.06), 3:6 — Белевич (57.38).

Броски: 24−30 (8−11, 10−12, 6−7).

Штраф: 8−4.

Таким образом, «Юность» стала первым финалистом Кубка президента и обеспечила себе как минимум серебряные медали чемпионата Беларуси. Отметим, что команда Михаила Захарова выиграла в нынешнем розыгрыше плей-офф 8 из 8 матчей.

Михаил Захаров (главный тренер «Юности»):

— Первый период мы неплохо отыграли, но второй полностью провалили. Команда противника очень сильно добавила, но вратарь у нас Брикун — молодец. Третий период настроились, здорово играли, но опять меньшинство и гол. Есть ошибки, многовато пропустили. Перед третьим периодом был очень серьезный разговор в раздевалке, потому что девять моментов противника во втором периоде — это очень много. Хорошо, что динамовцы не забили больше.

Мне понравился этот матч, он интереснейший в этой серии, потому что много голов было забито, и «Динамо-Молодечно» хорошо сражалось.

— Снова пропустили в меньшинстве. Как бороться с этой проблемой, чтобы такое не повторялось в финале?

— Этот вопрос скорее не ко мне, а к тем людям, которые находились на льду. Разбираем эти моменты досконально, сам удивляюсь, как допускаем одни и те же ошибки.

— Травмированы Протасеня и Парфеевец, три игры пропускает Кулаков. Как расцениваете кадровое состояние своей команды накануне финальной серии чемпионата?

— В первую очередь, виноваты в этом сами — руководство команды. Нельзя было отдавать игроков, нужно было подождать, когда они вернутся из «Динамо-Минск». Будем сражаться, — приводит слова Захарова официальный сайт ФХБ.

Юрий Файков (главный тренер «Динамо-Молодечно»):

— Я игрой доволен, ребята молодцы, сражались до последнего. Если сказать откровенно, в тех условиях, в которых находится команда, мы сделали все, что могли. Спасибо болельщикам за поддержку. Она чувствовалась как на домашних играх, так и на выездных.

— С чем связан уход в раздевалку Вадима Сушко?

— Он потянул приводящую мышцу, хотел играть дальше, но я не разрешил ему.

— Насколько вы довольны действием команды в большинстве?

— Большинство у нас неплохое — пять голов забили в этой серии. Нам нужно исключить свои ошибки, которые мы допускаем.

— 0−4 в серии — справедливый итог?

— В той ситуации, в которой находимся (например, молодой вратарь, который первые две игры провел вообще в сезоне), к команде претензий нет. Да, 0−4, но ничего не поделаешь. «Юность» классная команда.

— Насколько проблемы с составом повлияют на «бронзовую» серию?

— Сложно сказать. Травмированы оба основных вратаря. Бородуля закончил сезон со сломанной ключицей, по Белинскому сейчас сложно что-то конкретное сказать. Ребята отдохнут, перезагрузятся, залечат раны и будем готовиться, — сказал наставник «Динамо-Молодечно».

Итог полуфинальной серии Кубка президента (до 4 побед):

«Юность-Минск» (1) — «Динамо-Молодечно» (4) — 4:0 ( 4:1 , 4:1 , 3:2 , 6:3).

«Динамо-Молодечно» в серии до трех побед поспорит за бронзу с неудачником другой полуфинальной серии, в которой сражаются гродненский «Неман» и солигорский «Шахтер». Здесь пока лидируют горняки.

Ход полуфинальной серии Кубка президента (до 4 побед):

«Неман-Гродно» (2) — «Шахтер-Солигорск» (3) — 1:2 ( 0:1 , 2:5 , 4:2 ).

Следующие поединки пройдут 26 марта (в Солигорске) и, если потребуется, 28 марта (в Гродно), 30 марта (в Солигорске), 1 апреля (в Гродно).

Матчи финальной серии Кубка президента пройдут до 4 побед. Они намечены на 3 и 4 апреля (на льду «Чижовка-Арены»), 7 и 8 апреля (на льду соперника «Юности» — в Гродно или Солигорске) и, если потребуется, 10 апреля (в Минске), 12 апреля (в Гродно или Солигорске), 14 апреля (в Минске).

Матчи серии за бронзовые медали пройдут 5, 6, 9 и, если понадобится, 10 и 12 (или 13) апреля. Обладателем бронзовых медалей станет команда, одержавшая три победы в серии.

Чаще всех, по 7 раз, чемпионами Беларуси становились минская «Юность» (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, причем всякий раз команду приводил к золоту ее бессменный наставник Михаил Захаров) и гродненский «Неман» (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017, 2018). При этом любопытно, что главный тренер «Немана» Сергей Пушков ни разу не проиграл финал Кубка президента Михаилу Захарову, оставив его с серебром в 2014, 2017 и 2018 годах.

Канувший в Лету столичный клуб «Тивали» завоевывал золото четырежды — в 1993, 1994, 1995 и 2000 годах. По два раза вершина покорялась новополоцкому «Полимиру» (1996, 1997) и позже прекратившему существование минскому «Керамину» (2002, 2008), по разу — «Гомелю» (2003), минскому «Динамо» (2007), жлобинскому «Металлургу» (2012) и солигорскому «Шахтеру» (2015).