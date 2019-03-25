«Весна - время тяжелое». Как не выглядеть бледной поганкой этой весной, показывает визажист

Скажем прямо: долгая зима нас не красит. До первого весеннего тепла мы добираемся бледненькими, с обезвоженной кожей и синяками под глазами. Если это не про вас — поздравляем, вы точно третья сестра Хадид, которая просто не любит публичность.

Ну а если вы узнали себя, ловите рецепт универсального весеннего макияжа от Алеси Волковой, который соответствует всем тенденциям сезона и скроет недостатки кожи, вылезшие за время холодов.