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«Весна - время тяжелое». Как не выглядеть бледной поганкой этой весной, показывает визажист
Скажем прямо: долгая зима нас не красит. До первого весеннего тепла мы добираемся бледненькими, с обезвоженной кожей и синяками под глазами. Если это не про вас — поздравляем, вы точно третья сестра Хадид, которая просто не любит публичность.
Ну а если вы узнали себя, ловите рецепт универсального весеннего макияжа от Алеси Волковой, который соответствует всем тенденциям сезона и скроет недостатки кожи, вылезшие за время холодов.
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Алеся Волкова показывает, как создать легкий весенний макияж, который скроет все недостатки, вылезшие за зиму.
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