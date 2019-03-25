За и Против: ездить на закупку за границу или покупать в Беларуси?



фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что говорят о заграничных закупках?

Ездить из Беларуси «на закупы» принято в Польшу, Украину и Литву. И если Литва после перехода на евро все менее радует ценами, то интерес к Польше и Украине не угасает.

Для начала повторим самые распространенные стереотипы на эту тему: