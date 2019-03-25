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За и Против: ездить на закупку за границу или покупать в Беларуси?

26.03.2019 07:46 — Разное | Myfin  
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За и Против: ездить на закупку за границу или покупать в Беларуси?
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что говорят о заграничных закупках?

Ездить из Беларуси «на закупы» принято в Польшу, Украину и Литву. И если Литва после перехода на евро все менее радует ценами, то интерес к Польше и Украине не угасает.

Для начала повторим самые распространенные стереотипы на эту тему:

 
 
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В рамках проекта За и Против разберемся, так ли в действительности выгодно ездить за покупками за границу.
 
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