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За и Против: ездить на закупку за границу или покупать в Беларуси?
Что говорят о заграничных закупках?
Ездить из Беларуси «на закупы» принято в Польшу, Украину и Литву. И если Литва после перехода на евро все менее радует ценами, то интерес к Польше и Украине не угасает.
Для начала повторим самые распространенные стереотипы на эту тему:
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В рамках проекта За и Против разберемся, так ли в действительности выгодно ездить за покупками за границу.
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