﻿ В Глубокском районе на пожаре погибли мать с сыном. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Глубокском районе на пожаре погибли мать с сыном

26.03.2019 08:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Глубокском районе на пожаре погибли мать с сыном
МЧС Республики Беларусь

Сообщение о пожаре в доме по улице Центральной в деревне Мерецкие поступило спасателям в 06:30. 

К приезду работников МЧС дом был охват огнем, кровля частично обрушилась. На кровати в одной из жилых комнат спасатели обнаружили тело хозяйки дома 1933 года рождения. В другой комнате на полу лежал бездыханный её сын 1961 г. р. Мужчину завалили обрушившиеся конструкции. 

Пожар уничтожил кровлю, повредил потолок, стены.

Причина возгорания выясняется. Рассматриваемая версия -неосторожное обращение с огнем при курении сына хозяйки. 

В Глубокском районе на пожаре погибли мать с сыном
На пожаре в Борисове спасли хозяина дома
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла 25 марта рано утром.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске — «Дубровский», в Москве - «Жизнь прекрасна»: как в России и Беларуси отметят День единения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика