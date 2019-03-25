В Глубокском районе на пожаре погибли мать с сыном

Сообщение о пожаре в доме по улице Центральной в деревне Мерецкие поступило спасателям в 06:30.

К приезду работников МЧС дом был охват огнем, кровля частично обрушилась. На кровати в одной из жилых комнат спасатели обнаружили тело хозяйки дома 1933 года рождения. В другой комнате на полу лежал бездыханный её сын 1961 г. р. Мужчину завалили обрушившиеся конструкции.

Пожар уничтожил кровлю, повредил потолок, стены.