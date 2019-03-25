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Как использовать березовый сок в качестве средства для красоты - советы косметолога

26.03.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Используйте время, когда природа дарит лучшее средство для красоты и обновления. Березовый сок - не только полезен и вкусен. Содержащиеся в нем вещества помогают нам весной расцвести и заметно похорошеть. Это потом, когда березка перестанет "плакать", вы отправитесь в магазин за дорогими баночками и тюбиками, а сейчас не упускайте шанс получить свою порцию очарования от самой природы. И никаких ударов по бюджету. Березовый сок - не роскошь, он, пожалуй, самое доступное средство для хорошего самочувствия.

О том, как с помощью березового сока стать краше и милей, рассказала заведующая 2-м косметологическим отделением Клинического центра пластической хирургии и медицинской косметологии Минска врач-косметолог I квалификационной категории Светлана Бобкова.

Льдинка-льдинка, скоро май

- Можно умываться березовым соком по утрам, на время забыв о косметической пенке и тонике - обязательной утренней процедуре очищения кожи. Березовый сок - отличная альтернатива. Это прекрасное, богатое минералами средство, которое идеально освежает и очищает.

Такие умывания полезны для всех типов кожи. Особенно рекомендуются они тем, у кого есть угревая сыпь, кто желает несколько отбелить веснушки и пигментные пятна.

Еще вариант: заморозьте кубики березового сока и утром протирайте ими лицо, шею и область декольте. Получите хорошие очищение, увлажнение и тонизирование.

Через пару недель обязательно заметите, как личико посвежело, кожа стала чище и нежней. Вот и настроение улучшилось!

Маска? Просто сказка!

- За зиму кожа обычно теряет много влаги - становится уставшей и тусклой. Поэтому весна - самое время вернуть ей сияние и здоровый вид при помощи масок.

Все довольно просто: купите в аптеке белую или голубую глину, разведите ее березовым соком до консистенции густых сливок, нанесите на лицо на 15-20 минут. Смойте маску березовым соком. Не забывайте повторять процедуру два раза в неделю. Кожа получит полноценное очищение и увлажнение.

Еще один уникальный рецепт: смешайте 200 г облепихи, 50 г ростков пшеницы и 2 ст.л. березового сока. Такая крем-маска насытит кожу энергией и витаминами, разгладит мелкие морщинки.

Роскошь локонов и прядей

- После мытья волос вместо привычного бальзама-кондиционера используйте березовый сок. Эта простая процедура поможет вернуть им силу и блеск.

Если вы замучились ухаживать за жирными волосами, приготовьте березовый лосьон. Смешайте 2 ст. березового сока с 1 ст. л. меда и 1 ч.л. поваренной соли. Перелейте жидкость в стеклянную темную банку. Теперь добавьте 1 стакан водки и все тщательно перемешайте. Поставьте лосьон в темное место на 10 дней.

Спустя это время можете втирать его в кожу головы перед каждым мытьем. Укутайте волосы махровым полотенцем, вымойте их только через полтора часа. Курс лечения 10 дней. После почти двухнедельного перерыва все повторите.

А вот отличный рецепт питательной маски для волос. Смешайте березовый сок и репейное масло в пропорции 3:1. Укутайте голову полиэтиленом и оберните махровым полотенцем. Через 20 минут вымойте волосы, как обычно. Вскоре их зеркальный блеск станет вашей гордостью.

И, конечно же, не забывайте пить березовый сок. Польза от него - немалая, в том числе и для красоты.

 
Теги: Минск
 
 
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Используйте время, когда природа дарит лучшее средство для красоты и обновления. Березовый сок - не только полезен и вкусен. Содержащиеся в нем вещества помогают...
 
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