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ИСО 37001 как инструмент в борьбе с коррупцией
Может ли руководитель компании контролировать абсолютно каждого сотрудника? Безусловно может, если численность штата не превышает 20 человек. А что делать менеджеру крупной организации? Чтобы управлять крупной компанией, определенно нужна система. Например, руководителю строительной фирмы не стоит беспокоиться о том, надел ли каску каждый работник, проводя работы на строительном объекте, потому что он знает: в компании внедрена система охраны труда, которая регламентирует правила безопасности. В такой системе прописаны четкие требования, которые должен выполнять работник, а за нарушения определяются наказания в виде штрафов.
Возьмем в качестве другого примера отдел, который есть практически в любой компании – отдел закупок. Проверить прозрачность работы каждого сотрудника отдела не всегда предоставляется возможным. А ведь на кону большие суммы, и ошибка рядового сотрудника может обойтись очень дорого для всей компании и в особенности для Вас как для руководителя. В связи с этой проблемой возникает ряд вопросов. Есть ли система, регламенты, правила, которые смогут защитить организацию и руководителя от противоправных действий сотрудников? Можно ли внедрить систему, которая будет препятствовать возникновению коррупции?
Система по стандарту ISO 37001:2016 ряд преимуществ:
Во-первых, внедрение антикоррупционной системы позволяет разработать целый ряд мер по противодействию взяточничеству. В рамках системы проводится разработка антикоррупционной политики компании – документа, в котором регламентируются основные действия для повышения прозрачности процессов компании.
Во-вторых, это не просто "голословная" борьба с коррупцией. В случае прохождения аудита, организация получает международный сертификат, который признается более, чем в 70 странах. Такой сертификат обеспечивает доверие со стороны государства, партнеров, клиентов компании и положительно влияет на её репутацию.
В-третьих, система антикоррупционного менеджмента поощряет этическую культуру организации. Это новый уровень коммуникаций не только внутри компании, но и снаружи, что являются хорошим конкурентным преимуществом в качестве серьёзного и ответственного партнера.
В результате внедрения системы компания работает как слаженный механизм, в котором правильный процесс дает правильный результат. Компания Microsoft и многие другие зарубежные компании уже успешно внедрили систему по стандарту ISO 37001:2016. В странах ближнего зарубежья также есть компании, которые позаботились о прозрачности процессов и получили сертификат соответствия антикоррупционному менеджменту. Примерами являются компании Baby World и Softline, которые получили сертификат ISO 37001:2016, доказав соответствие требованиям менеджмента противодействия коррупции.
Внедрение системы и получение сертификата по стандарту ISO 37001:2016 требует особых навыков и специального обучения. Специалисты компании
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Может ли руководитель компании контролировать абсолютно каждого сотрудника? Безусловно может, если численность штата не превышает 20 человек. А что делать...
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