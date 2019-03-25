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ИСО 37001 как инструмент в борьбе с коррупцией

26.03.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Может ли руководитель компании контролировать абсолютно каждого сотрудника? Безусловно может, если численность штата не превышает 20 человек. А что делать менеджеру крупной организации? Чтобы управлять крупной компанией, определенно нужна система. Например, руководителю строительной фирмы не стоит беспокоиться о том, надел ли каску каждый работник, проводя работы на строительном объекте, потому что он знает: в компании внедрена система охраны труда, которая регламентирует правила безопасности. В такой системе прописаны четкие требования, которые должен выполнять работник, а за нарушения определяются наказания в виде штрафов.

Возьмем в качестве другого примера отдел, который есть практически в любой компании – отдел закупок. Проверить прозрачность работы каждого сотрудника отдела не всегда предоставляется возможным. А ведь на кону большие суммы, и ошибка рядового сотрудника может обойтись очень дорого для всей компании и в особенности для Вас как для руководителя. В связи с этой проблемой возникает ряд вопросов. Есть ли система, регламенты, правила, которые смогут защитить организацию и руководителя от противоправных действий сотрудников? Можно ли внедрить систему, которая будет препятствовать возникновению коррупции? 

ИСО 37001 как инструмент в борьбе с коррупцией
Решением всех этих вопросов является внедрение системы по международному стандарту ISO 37001:2016. Аналогично системе по охране труда система антикоррупционного менеджмента позволяет руководителю не беспокоиться о добросовестности каждого сотрудника, поскольку это будет контролироваться системой. В такой ситуации становится возможным обнаруживать и вовремя предотвращать коррупционные действия. Внедренная система предоставляет широкие возможности для контроля и управления разными видами коррупции и подходит для малых, средних и для крупных компаний. Огромным плюсом является и тот факт, что данная система ISO 37001:2016 легко интегрируется в уже существующие процессы управления организацией, в том числе и в ISO 9001. Для получения сертификата противодействия коррупции необходимо разработать и внедрить систему, а также пройти независимый аудит, который подтверждает соответствие внедренной системы требованиям стандарта.

Система по стандарту ISO 37001:2016 ряд преимуществ: 

Во-первых, внедрение антикоррупционной системы позволяет разработать целый ряд мер по противодействию взяточничеству. В рамках системы проводится разработка антикоррупционной политики компании –  документа, в котором регламентируются основные действия для повышения прозрачности процессов компании.

Во-вторых, это не просто "голословная" борьба с коррупцией. В случае прохождения аудита, организация получает международный сертификат, который признается более, чем в 70 странах. Такой сертификат обеспечивает доверие со стороны государства, партнеров, клиентов компании и положительно влияет на её репутацию.

В-третьих, система антикоррупционного менеджмента поощряет этическую культуру организации. Это новый уровень коммуникаций не только внутри компании, но и снаружи, что являются хорошим конкурентным преимуществом в качестве серьёзного и ответственного партнера.

В результате внедрения системы компания работает как слаженный механизм, в котором правильный процесс дает правильный результат. Компания Microsoft и многие другие зарубежные компании уже успешно внедрили систему по стандарту ISO 37001:2016. В странах ближнего зарубежья также есть компании, которые позаботились о прозрачности процессов и получили сертификат соответствия антикоррупционному менеджменту. Примерами являются компании Baby World и Softline, которые получили сертификат ISO 37001:2016, доказав соответствие требованиям менеджмента противодействия коррупции.

Внедрение системы и получение сертификата по стандарту ISO 37001:2016 требует особых навыков и специального обучения. Специалисты компании Изи Штандарт прошли обучение в Северной Америке и подтвердили свою квалификацию в сертификации по стандарту ISO 37001:2016. В штате работают специалисты, которые могут оказать профессиональную помощь в разработке документации для прохождения сертификации. Обратившись в Изи Штандарт, Вы сможете пройти аудит у независимого органа по сертификации и подтвердить соответствие антикоррупционной системы организации на международном уровне.

 

 
 
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Может ли руководитель компании контролировать абсолютно каждого сотрудника? Безусловно может, если численность штата не превышает 20 человек. А что делать...
 
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