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Развиваем самостоятельность. Детская по Монтессори
Для многих родителей становится настоящим открытием то, что их ребенок – это самостоятельная личность. Он не должен быть таким, каким его хотят видеть, он такой, какой есть: с собственным характером, эмоциями, вкусами.
Удобно не вам, а ребенку
Почти во всех семьях маленькие дети вынуждены приспосабливаться ко "взрослой" обстановке дома: шкафы, которые ни за что нельзя открывать, вещи, которые нельзя трогать, опасные острые углы мебели, высокие стулья, на которые трудно влезть. В этом ничего ужасного, такая обстановка также очень во многом обучает и развивает. Проблема в том, что все эти правила и трудности зачастую касаются, в том числе детской комнаты. Бывает, что там находятся вещи, которые ребенку не принадлежат (например, хранится взрослая одежда в шкафу детской), у некоторых так подобрана мебель, что обращаться с ней ребенку крайне неудобно (да и испортить легко), даже освещение самостоятельно не отрегулировать, так как трудно дотянуться до выключателей.
Цвет и отделка
Чтобы избежать вечерних истерик, старайтесь сделать так, чтобы детская вашего ребенка не утомляла буйством цветов. Специалисты рекомендуют выбирать спокойные оттенки. Стены можно выкрасить в белый, бежевый, пастельные тона. При этом одну из стен можно сделать "активной", раскрасив яркими цветами или необычными рисунками.
Мебель
Вся мебель в детской вашего ребенка должна быть ему по росту. Малыш должен иметь возможность дотянуться даже до самой "высокой" полки его шкафчика.
Кровать в детской "по-монтессори" необычная. Это либо матрас на полу, либо низкая кровать-домик. Сделано это для того, чтобы ребенок абсолютно любого возраста мог слезть с кровати и забраться в нее тогда, когда этого захочет.
Подберите стол и стул, которыми ребенок сможет пользоваться без вашей помощи.
Организуйте гардероб: это может быть как шкафчик, так и открытая зона с крючками или штангами для одежды. Не храните в детской абсолютно всю, имеющуюся у ребенка одежду. Вывешивайте несколько комплектов, а что именно надеть, пусть малыш решает сам.
Декор
В детской "по-монтессори" должно быть зеркало. Если у вас совсем маленький ребенок, разместите его прямо у кровати, чтобы можно было заглядывать в него, не вставая.
Все украшения должны быть размещены на уровне ребенка. Если это картины, то чуть выше. Чтобы было легче ориентироваться, представьте, что высота потолков в детской – чуть больше метра.
Освещение
Создайте ребенку возможность самостоятельно регулировать уровень освещения в своей комнате. Разумеется, если это не совсем кроха, ведь технику безопасности никто не отменял. Разместите выключатели пониже, либо организуйте беспроводные светильники, ночники, либо обычные лампы, но с безопасными для детей проводами.
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Для многих родителей становится настоящим открытием то, что их ребенок – это самостоятельная личность. Он не должен быть таким, каким его хотят видеть, он такой,...
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