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Развиваем самостоятельность. Детская по Монтессори

26.03.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Для многих родителей становится настоящим открытием то, что их ребенок – это самостоятельная личность. Он не должен быть таким, каким его хотят видеть, он такой, какой есть: с собственным характером, эмоциями, вкусами. Методика развития ребенка Марии Монтессори как раз учит тому, чтобы взрослые не перекраивали маленького человека в соответствии со своими привычками и  убеждениями, а помогали ему развиваться, создавая способствующую этому обстановку. Interfax.by расскажет, как растить ребенка "по-монтессори", не прибегая к услугам специализированных детских садов или учебных центров.

Удобно не вам, а ребенку

Почти во всех семьях маленькие дети вынуждены приспосабливаться ко "взрослой" обстановке дома: шкафы, которые ни за что нельзя открывать, вещи, которые нельзя трогать, опасные острые углы мебели, высокие стулья, на которые трудно влезть. В этом ничего ужасного, такая обстановка также очень во многом обучает и развивает. Проблема в том, что все эти правила и трудности зачастую касаются, в том числе детской комнаты. Бывает, что там находятся вещи, которые ребенку не принадлежат (например, хранится взрослая одежда в шкафу детской), у некоторых так подобрана мебель, что обращаться с ней ребенку крайне неудобно (да и испортить легко), даже освещение самостоятельно не отрегулировать, так как трудно дотянуться до выключателей.

Развиваем самостоятельность. Детская по Монтессори
Для развития ребенка "по-монтессори" необходимо обеспечить его  таким пространством, где он сможет свободно использовать все, что его окружает. Обустраивая детскую, помните о следующих принципах:

  • Простота;
  • Тщательно продуманная система хранения вещей;
  • Минимализм;
  • Красота;
  • Свобода выбора;
  • Возможность заниматься всеми делами самостоятельно, без помощи родителей;

Цвет и отделка

Чтобы избежать вечерних истерик, старайтесь сделать так, чтобы детская вашего ребенка не утомляла буйством цветов. Специалисты рекомендуют выбирать спокойные оттенки. Стены можно выкрасить в белый, бежевый, пастельные тона. При этом одну из стен можно сделать "активной", раскрасив яркими цветами или необычными рисунками.

Развиваем самостоятельность. Детская по Монтессори
Для пола лучше выбрать дерево, пробку или ковролин.

Мебель

Вся мебель в детской вашего ребенка должна быть ему по росту. Малыш должен иметь возможность дотянуться даже до самой "высокой" полки его шкафчика.

Кровать в детской "по-монтессори" необычная. Это либо матрас на полу, либо низкая кровать-домик. Сделано это для того, чтобы ребенок абсолютно любого возраста мог слезть с кровати и забраться в нее тогда, когда этого захочет.

Развиваем самостоятельность. Детская по Монтессори
Учтите, что кровати-домики более уютные, так как создают ощущение безопасности и защищенности – такое своеобразное гнездышко.

Подберите стол и стул, которыми ребенок сможет пользоваться без вашей помощи.

Организуйте гардероб: это может быть как шкафчик, так и открытая зона с крючками или штангами для одежды. Не храните в детской абсолютно всю, имеющуюся у ребенка одежду. Вывешивайте несколько комплектов, а что именно надеть, пусть малыш решает сам.

Развиваем самостоятельность. Детская по Монтессори
Все места для сидения в комнате ребенка должны быть ориентированы на его рост. Даже те, которые будут использоваться родителями для совместных занятий. Это необходимо, чтобы взрослые всегда были на одном уровне с ребенком, а не возвышались над ним или наоборот. Используйте кресла-мешки, пуфы, подушки.

Декор

В детской "по-монтессори" должно быть зеркало. Если у вас совсем маленький ребенок, разместите его прямо у кровати, чтобы можно было заглядывать в него, не вставая.

Все украшения должны быть размещены на уровне ребенка. Если это картины, то чуть выше. Чтобы было легче ориентироваться, представьте, что высота потолков в детской – чуть больше метра.

Освещение

Создайте ребенку возможность самостоятельно регулировать уровень освещения в своей комнате. Разумеется, если это не совсем кроха, ведь технику безопасности никто не отменял. Разместите выключатели пониже, либо организуйте беспроводные светильники, ночники, либо обычные лампы, но с безопасными для детей проводами.

 
 
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Для многих родителей становится настоящим открытием то, что их ребенок – это самостоятельная личность. Он не должен быть таким, каким его хотят видеть, он такой,...
 
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