Развиваем самостоятельность. Детская по Монтессори

Для многих родителей становится настоящим открытием то, что их ребенок – это самостоятельная личность. Он не должен быть таким, каким его хотят видеть, он такой, какой есть: с собственным характером, эмоциями, вкусами. Методика развития ребенка Марии Монтессори как раз учит тому, чтобы взрослые не перекраивали маленького человека в соответствии со своими привычками и убеждениями, а помогали ему развиваться, создавая способствующую этому обстановку. Interfax.by расскажет, как растить ребенка "по-монтессори", не прибегая к услугам специализированных детских садов или учебных центров.

Удобно не вам, а ребенку

Почти во всех семьях маленькие дети вынуждены приспосабливаться ко "взрослой" обстановке дома: шкафы, которые ни за что нельзя открывать, вещи, которые нельзя трогать, опасные острые углы мебели, высокие стулья, на которые трудно влезть. В этом ничего ужасного, такая обстановка также очень во многом обучает и развивает. Проблема в том, что все эти правила и трудности зачастую касаются, в том числе детской комнаты. Бывает, что там находятся вещи, которые ребенку не принадлежат (например, хранится взрослая одежда в шкафу детской), у некоторых так подобрана мебель, что обращаться с ней ребенку крайне неудобно (да и испортить легко), даже освещение самостоятельно не отрегулировать, так как трудно дотянуться до выключателей.



Для развития ребенка "по-монтессори" необходимо обеспечить его таким пространством, где он сможет свободно использовать все, что его окружает. Обустраивая детскую, помните о следующих принципах:

Простота;

Тщательно продуманная система хранения вещей;

Минимализм;

Красота;

Свобода выбора;

Возможность заниматься всеми делами самостоятельно, без помощи родителей;

Цвет и отделка

Чтобы избежать вечерних истерик, старайтесь сделать так, чтобы детская вашего ребенка не утомляла буйством цветов. Специалисты рекомендуют выбирать спокойные оттенки. Стены можно выкрасить в белый, бежевый, пастельные тона. При этом одну из стен можно сделать "активной", раскрасив яркими цветами или необычными рисунками.



Для пола лучше выбрать дерево, пробку или ковролин.

Мебель

Вся мебель в детской вашего ребенка должна быть ему по росту. Малыш должен иметь возможность дотянуться даже до самой "высокой" полки его шкафчика.

Кровать в детской "по-монтессори" необычная. Это либо матрас на полу, либо низкая кровать-домик. Сделано это для того, чтобы ребенок абсолютно любого возраста мог слезть с кровати и забраться в нее тогда, когда этого захочет.



Учтите, что кровати-домики более уютные, так как создают ощущение безопасности и защищенности – такое своеобразное гнездышко.

Подберите стол и стул, которыми ребенок сможет пользоваться без вашей помощи.

Организуйте гардероб: это может быть как шкафчик, так и открытая зона с крючками или штангами для одежды. Не храните в детской абсолютно всю, имеющуюся у ребенка одежду. Вывешивайте несколько комплектов, а что именно надеть, пусть малыш решает сам.



Все места для сидения в комнате ребенка должны быть ориентированы на его рост. Даже те, которые будут использоваться родителями для совместных занятий. Это необходимо, чтобы взрослые всегда были на одном уровне с ребенком, а не возвышались над ним или наоборот. Используйте кресла-мешки, пуфы, подушки.

Декор

В детской "по-монтессори" должно быть зеркало. Если у вас совсем маленький ребенок, разместите его прямо у кровати, чтобы можно было заглядывать в него, не вставая.

Все украшения должны быть размещены на уровне ребенка. Если это картины, то чуть выше. Чтобы было легче ориентироваться, представьте, что высота потолков в детской – чуть больше метра.

Освещение

Создайте ребенку возможность самостоятельно регулировать уровень освещения в своей комнате. Разумеется, если это не совсем кроха, ведь технику безопасности никто не отменял. Разместите выключатели пониже, либо организуйте беспроводные светильники, ночники, либо обычные лампы, но с безопасными для детей проводами.