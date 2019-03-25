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Не менять фамилию и не тянуть с сексом. Мы попросили 30-летних дать советы тем, кому 20

26.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Разговаривать с родителями об отношении и сексе? Нет, ну можно вообще-то, но это как-то стремно. Лучше уж обсудить свои «мутки» с друзьями — и осуждения меньше, и посмеяться можно. Правда, вот загвоздка: если нужен какой-то нормальный совет, они не могут его дать, ведь, по сути, имеют такой же опыт, что и ты. LADY поможет: мы спросили у тех, кому 30 и больше, что бы они посоветовали тем, у кого опыта в любовных делах поменьше. Получилось огненно!


Ирина Коровай, 33 года. «Пилить доски — хорошо, человека — плохо»

— Я расскажу о шишках, которые набила сама.

Первый совет — прозаичный и бытовой. Пойдешь замуж — фамилию на всякий случай не меняй: существенно меньше хлопот с документами и не придется бегать по инстанциям в случае развода и желания восстановить фамилию.

Поясню: два раза была замужем, два раза меняла и сейчас «донашиваю» фамилию второго мужа. И с содроганием думаю, сколько людей придется поднять на уши и какое количество справок собрать, чтобы вернуть папину фамилию.

Второй совет — сексуальный кармический. Секс — отличный способ манипуляции, но, к сожалению, парни тоже об этом знают. Так что всегда будь готова к тому, что с обратной стороны дверь тоже может открыться — и получишь по лбу. А вот совет сексуальный полезный (вопреки общепринятому мнению): секс в начале отношений — отличная штука, сразу расставляет все по своим местам. А то вдруг успеешь втрескаться по уши, а он потом окажется бревном в постели? Тебе с этим Буратинкой потом жить. Грустно.

Дальше совет фантастический. Не теряй головы. Любовь любовью, а быт — по расписанию. Даже у Маяковского лодки бились. Не факт, что у тебя обязательно все закончится плохо, но нырять в омут с головой точно не стоит.

И совет психологический. Проблемы в отношениях — проблемы обеих (ну или сколько у вас там) сторон. И лучше совместно прийти к человеку, который имеет специальную бумажку, — к психологу. Вы у него такие не первые и не последние: как минимум в себе разобраться поможет, а там и друг в дружке можно копаться. Дополнение — совет бытовой психологический: пилить доски — хорошо, пилить человека — плохо. Людей, которые от такого прессинга лучше становятся, в природе, скорее всего, не водится, а криминальные колонки потом полнятся убийствами на бытовой почве.

Андрей Павлович, 32 года. «Кайфовать должны оба»

— Мне кажется, 20 — это такой возраст, когда тебе не хочется слушать чьи-то советы: у тебя своя философия и убеждения, что ты делаешь все правильно. К 30 годам приоритеты в отношениях сами по себе меняются, становятся важными другие вещи. Боюсь, по молодости это не каждый может понять в силу возраста.

В 20 лет интересны «любовь и звоночки», а в 30 лет — просто проснуться вместе и попить кофе. Обычно как: в юности девчонки выбирают веселеньких мальчиков, а уже к 30 начинают смотреть на настоящих мужиков — во всем. Будь то секс, будь то отношения, будь то поступки. Какая-то банальщина получается, но так и есть.

Пока ты молодой, стараешься порадовать свое эго: в таком возрасте парни занимаются сексом только для себя, для получения собственного удовольствия. Я бы советовал понять как можно раньше, что и в сексе, и в отношениях должны кайфовать оба.

Я бы даже сказал, что должна кайфовать твоя девушка: если ты нормальный пацан, тогда кайф придет и к тебе. И отношения закрутятся гораздо более серьезные.


Анна Златковская, 37 лет. «Самый лучший день — сегодня»

— В 20 я думала, что секс может быть прекрасным только по любви. Помню, даже проходила какой-то тест из «Космполитена», мол, что вы знаете о сексе. И там был такой вопрос: взаимосвязаны ли оргазм и любовь? Я упрямо отвечала, что да, любовь имеет огромное значение — и мой результат в итоге показывал, что мало что я понимаю в этой теме. Я тогда еще возмутилась внутренне, мол, ну как так?

Сейчас, конечно, я понимаю, что секс и без любви может быть прекрасным. И вообще зацикливаться на этом чувстве означает обрекать себя на бесконечную рефлексию и ожидания того самого принца. В итоге так можно прождать полжизни и потерять драгоценное время. А самый лучший день — сегодня. Поэтому единственный совет, который я могу дать 20-летним: не ждать и не играть в игры.

Хочется секса? Нравится человек? Вперед. Важнейшее условие получения удовольствия — обоюдное желание и кайф от процесса. Любовь в жизни может и не случиться, а вот хороший секс — да.


Андрей Шемотульский, 33 года. «Не торопись, но не тупи»

— Если бы был шанс отправить совет самому себе в прошлое, то их вышло бы ровно два.

Первый — касаемо отношений: не торопись. То есть не пытайся строить отношения с первым встречным только лишь потому, что все давно в паре, а ты все еще нет.

Второй совет уже про секс: не тупи. Это о том, что когда дело доходит до самого секса, не нужно задавать лишних вопросов. Например, у меня к 20 годам секс был только один раз — слишком много говорил и «сбивал настрой», так сказать. 

Попробую сказать то, что подходит всем: слушай своего партнера и не стесняйся говорить сам. Если видишь, что партнер «тупенький», не питай иллюзий, что сможешь вытянуть отношения на себе. В первую очередь я об интеллекте. Вообще, считаю, что умный человек в состоянии разобраться со своими эмоциями и объяснить их партнеру, а значит, и с эмпатией проблем быть не должно.

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