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Лукашенко ждет от аграриев новых идей для развития предприятий
26.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует сельскохозяйственную отрасль страны на развитие новых направлений. Соответствующие задачи глава государства поставил 25 марта во время посещения сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково» в агрогородке Добрейка Могилевской области.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует сельскохозяйственную отрасль страны на развитие новых направлений. Соответствующие задачи глава государства...
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