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NASA отменило первый в истории выход в открытый космос с участием только женщин

26.03.2019 09:20 — Разное | Tut.by  
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NASA отменило выход в открытый космос двух женщин-астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кох, запланированный на 29 марта, из-за отсутствия подходящего скафандра, пишет «Медуза».


Изображение: phys.org / CC0 Public Domain

Как сообщается на сайте NASA, после первого выхода в космос Энн Макклейн решила, что ей подходит верхняя секция скафандра среднего размера. Но до 29 марта, говорят в управлении, можно подготовить лишь один скафандр нужного размера — и его наденет Кристина Кох.

29 марта в рамках «Месячника истории женщин» планировалось провести первый в истории выход в открытый космос, в котором участвуют только женщины. Ожидалось, что Макклейн и Кох заменят аккумуляторы части солнечных батарей МКС. Предполагалось, что руководить полетом с Земли будет Мэри Лоуренс, а за пульт управления встанет Джеки Кейги.

 
 
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В срок смогут подготовить лишь один скафандр нужного размера.
 
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