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Транспортники проверили таксистов. И вот что им не понравилось
Перед началом II Европейских игр Транспортная инспекция Минтранса решила усиленно контролировать таксистов. За два месяца транспортники проверили 818 таксистов по всей стране. Среди самых распространенных нарушений — внешнее и внутреннее оформление, отсутствие таксометра и езда без техосмотра.
Проверки проводили с 23 января по 18 марта. У 818 «осмотренных» таксистов выявили 851 нарушение.
Что таксисты делали не так:
На некоторые службы транспортники обратили особое внимание: например, в Брестской и Гродненской областях больше всего нарушений было у перевозчиков службы «Maxim». Здесь и работа нелегально, и невключенный или отсутствующий таксометр.
Но самая главная боль проверяющих сейчас связана с тем, что в последнее время перевозчики массово перешли на заключение договоров аренды автомобиля с экипажем. Речь о том, что к пассажиру на вызов приезжает машина без опознавательных знаков, по сути — обычный частный автомобиль. Это дает возможность таксистам экономить на таких важных для безопасности пассажира вещах: не проходить ТО раз в полгода, не покупать страховку для пассажира и так далее. С юридической точки зрения здесь речь идет о передаче службе такси какого-то автомобиля с водителем во временное пользование, а не об обязанности перевезти пассажира.
— Здесь есть подмена одного понятия другим. Перевозчики нарушают условия и порядок заключения договоров перевозки, — считают в Транспортной инспекции. И добавляют, что считают подобные сделки притворными. Это значит, что проверяющие относят перевозки по таким договорам к перевозкам автомобилями-такси. А значит спрашивать и наказывать в случае нарушений будут как с обычных таксистов.
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Но самая главная боль проверяющих сейчас связана с тем, что в последнее время перевозчики массово перешли на заключение договоров аренды автомобиля с экипажем.
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