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Транспортники проверили таксистов. И вот что им не понравилось

26.03.2019 09:19 — Разное | Tut.by  
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Перед началом II Европейских игр Транспортная инспекция Минтранса решила усиленно контролировать таксистов. За два месяца транспортники проверили 818 таксистов по всей стране. Среди самых распространенных нарушений — внешнее и внутреннее оформление, отсутствие таксометра и езда без техосмотра.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Проверки проводили с 23 января по 18 марта. У 818 «осмотренных» таксистов выявили 851 нарушение.

Что таксисты делали не так:

  • не соблюдали требования по внешнему и внутреннему оформлению такси — 505 фактов;
  • перевозили пассажиров без необходимых документов 109 водителей;
  • отсутствовал таксометр в 77 такси;
  • без пройденного техосмотра работали 56 авто;
  • выехали с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена — 31 такси.

На некоторые службы транспортники обратили особое внимание: например, в Брестской и Гродненской областях больше всего нарушений было у перевозчиков службы «Maxim». Здесь и работа нелегально, и невключенный или отсутствующий таксометр.

Но самая главная боль проверяющих сейчас связана с тем, что в последнее время перевозчики массово перешли на заключение договоров аренды автомобиля с экипажем. Речь о том, что к пассажиру на вызов приезжает машина без опознавательных знаков, по сути — обычный частный автомобиль. Это дает возможность таксистам экономить на таких важных для безопасности пассажира вещах: не проходить ТО раз в полгода, не покупать страховку для пассажира и так далее. С юридической точки зрения здесь речь идет о передаче службе такси какого-то автомобиля с водителем во временное пользование, а не об обязанности перевезти пассажира.

— Здесь есть подмена одного понятия другим. Перевозчики нарушают условия и порядок заключения договоров перевозки, — считают в Транспортной инспекции. И добавляют, что считают подобные сделки притворными. Это значит, что проверяющие относят перевозки по таким договорам к перевозкам автомобилями-такси. А значит спрашивать и наказывать в случае нарушений будут как с обычных таксистов.

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Но самая главная боль проверяющих сейчас связана с тем, что в последнее время перевозчики массово перешли на заключение договоров аренды автомобиля с экипажем.
 
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