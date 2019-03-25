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Лидия Морозова выбыла из парного разряда на турнире в Майами

26.03.2019 09:14 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой завершили выступление в парном разряде турнира WTA Premier Mandatory в Майами.


Фото: tennis.by

В матче 1/8 финала Лидия Морозова и Сюко Аояма драматично проиграли дуэту Белинда Бенчич (Швейцария) / Дарья Касаткина (Россия) — 3:6, 6:3, 13:15.

В решающем сете белоруска и японка, уступая 4:9, сумели не только отыграться, но и выйти вперед — 13:12. Однако упустили победу из-за двойной и невынужденной ошибок.

В стартовом поединке Лидия Морозова и Сюко Аояма победили японский дуэт Мию Като / Макото Ниномия — 6:3, 6:4.

Ранее в четвертьфинал парных соревнований пробилась выбывшая из одиночного разряда Виктория Азаренко. После победы над самой рейтинговой парой планеты Барбора Крейчикова / Катерина Синякова из Чехии (6:3, 6:7 (1:7), 10:7) Азаренко и австралийская теннисистка Эшли Барти сыграют за выход в полуфинал против пары Дарья Юрак (Хорватия) / Йоана-Ралука Олару (Румыния).

В начале марта Виктория Азаренко вместе с китаянкой Чжэн Сайсай выиграла титул в парном разряде на турнире в Акапулько.

Белоруска Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс также продолжают в Майами выступление в парном разряде, где вышли в 1/8 финала. Там им предстоит встреча с интернациональным дуэтом Се Шувэй (Тайвань) / Барбора Стрыцова (Чехия), имеющим 3-й номер посева.

Арина Соболенко и Элизе Мертенс выступают вместе всего лишь на третьем турнире. Недавно они взяли парный титул на престижных соревнованиях в американском Индиан-Уэллсе. Причем в финале они также одолели лучших парниц мира Крейчикову и Синякову.

 
 
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Белоруска Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой завершили выступление в парном разряде турнира WTA Premier Mandatory в Майами.
 
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