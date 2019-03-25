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Лидия Морозова выбыла из парного разряда на турнире в Майами
Белоруска Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой завершили выступление в парном разряде турнира WTA Premier Mandatory в Майами.
В матче 1/8 финала Лидия Морозова и Сюко Аояма драматично проиграли дуэту Белинда Бенчич (Швейцария) / Дарья Касаткина (Россия) — 3:6, 6:3, 13:15.
В решающем сете белоруска и японка, уступая 4:9, сумели не только отыграться, но и выйти вперед — 13:12. Однако упустили победу из-за двойной и невынужденной ошибок.
В стартовом поединке Лидия Морозова и Сюко Аояма победили японский дуэт Мию Като / Макото Ниномия — 6:3, 6:4.
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Белоруска Лидия Морозова вместе с японкой Сюко Аоямой завершили выступление в парном разряде турнира WTA Premier Mandatory в Майами.
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