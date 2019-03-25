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В Гомеле нетрезвый водитель сбил девушку на переходе и скрылся

26.03.2019 09:12 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гомеле нетрезвый водитель сбил девушку на переходе и скрылся
Фото из открытых источников

Авария произошла 24 марта вечером. Пьяный водитель 1941 г. р. за рулём «Опеля» наехал на девушку 1997 г. р. на пересечении улицы Ильича с улицей Разина. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Совершив ДТП, мужчина скрылся с места происшествия. Но через несколько минут его задержали сотрудники ГАИ, рассказали в ГАИ УВД Гомельского облисполкома. 

Правоохранители напоминают: согласно части 2 статьи 18.17 КоАП Республики Беларусь, оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, влечёт наложение штрафа в размере от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

За оставление места дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадавшему причинены менее тяжкое либо тяжкое телесное повреждение, в отношении водителя возбуждается уголовное дело по части 3 статьи 159 «Оставление в опасности» Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Наказываются такие действия арестом или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом. 

В Гомеле нетрезвый водитель сбил девушку на переходе и скрылся
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Теги: Минск
 
 
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