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Неплательщиков страховых взносов предлагают привлекать к уголовной ответственности

26.03.2019 09:20 — Разное | Партизан  
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За неуплату страховых взносов нанимателей в Беларуси предлагают привлекать к уголовной ответственности, сообщили БелаПАН эксперты, знакомые с ситуацией.

Напомним, за несвоевременную уплату взносов в Фонд социальной защиты населения юрлицам и индивидуальным предпринимателям сейчас грозит административная ответственность. Вместе с тем, по информации БелаПАН, на официальном уровне рассматривается ряд новых инициатив, касающихся системы соцстрахования, одна из которых — ужесточение наказания за неуплату взносов в ФСЗН.

В частности предлагается в отношении неплательщиков страховых взносов предусмотреть в законодательстве уголовную ответственность. Авторы такой инициативы считают ее справедливой, поскольку когда наниматели не уплачивают взносы в ФСЗН, работники теряют трудовой стаж, и тем самым нарушается конституционное право последних на получение пенсии в старости.

Напомним, для большинства работодателей размер страховых взносов (в ФСЗН) составляет 34% от фонда оплаты труда, в том числе 28% уплачивается на пенсионное страхование и 6% на социальное страхование. Кроме этого, 1% удерживается из заработной платы работника на пенсионное страхование. На 1 января совокупные долги всех плательщиков (в том числе юрлиц, находящихся на стадии ликвидации и банкротства) перед ФСЗН составили 96,8 млн рублей.


Директор Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич полагает, что если ответственность за несвоевременную уплату страховых взносов будут ужесточать, то в законодательстве нужно максимально конкретизировать случаи, когда будет применяться такое суровое наказание.

«Уголовная ответственность, если и должна применяться, то в тех случаях, когда речь идет о неуплате взносов в особо крупном размере. Должны быть четкие критерии. Если такие нарушения допускаются сознательно, это одна история, а когда предприятия не могут выплачивать взносы по объективным причинам, — история совсем другая», — считает Жанна Тарасевич.

Белорусские экономисты обращают внимание, что в бизнесе возникают разные обстоятельства, из-за которых работодатели могут перестать своевременно уплачивать взносы в Фонд социальной защиты населения.

«Если руководство предприятия не платит взносы в ФСЗН, когда работает прибыльно, за это, наверное, нужно наказывать. Однако, если неплатежи связаны с тем, что предприятия оказались в сложном финансовом положении, то вряд ли уместно говорить о суровом наказании за это, а тем более об уголовной ответственности», — полагает академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

 
 
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За неуплату страховых взносов нанимателей в Беларуси предлагают привлекать к уголовной ответственности, сообщили БелаПАН эксперты, знакомые с ситуацией.
 
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