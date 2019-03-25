Таможенные пошлины на авто приравнять к размеру утилизационного сбора. ГТК ответил на петицию





Ее автор просил уменьшить размер таможенных пошлин на ввозимые в страну автомобили, приравняв к размеру утилизационного сбора. Текст у обращения был такой:





пишет abw.by Учитывая качество и уровень жизни среднестатистического гражданина Беларуси, общее состояние дорог, цены на запасные части и топливо, просим принять меры по снижению таможенных сборов на территории Республики Беларусь,abw.by





Ведь приобрести подержанный автомобиль в идеальном состоянии с минимальным пробегом по минимальной цене возможно только в Европе и этот факт обязан иметь признание! Но ввезти автомобиль у белоруса нет возможности, так как растаможка многократно превышает стоимость самого автомобиля.





Вред, приносимый здоровью людей, животным и природе выхлопом изношенных двигателей огромен!





Таким образом полагаем, что размер таможенных сборов, взимаемых при таможенном оформлении товаров, должен быть равнозначным размеру утилизационного сбора Таможенного союза ЕАЭС.





Несмотря на то, что под обращением было собрано всего 20 подписей, его отправили в Таможенный комитет Беларуси. Ответ из ГТК не заставил себя ждать. Если кратко, то его смысл такой: "Единые ставки таможенных пошлин и налогов предусмотрены Таможенным кодексом Евразийского экономического союза. Республика Беларусь не наделена правом на установлении иных таможенных пошлин, налогов"...







