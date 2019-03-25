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Минский H&M уже ищет сотрудников. Зарплаты не указывают

26.03.2019 09:15 — Разное | Партизан  
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Чуть больше месяца назад подтвердилось, что шведский бренд H&M откроет свои магазины в Минске. В первый из них, который, скорее всего, появится в торговом центре Green City, уже нужны менеджеры отдела и кассовых операций, а также визуальный мерчендайзер.

— В 2019 году они намерены реально открыть как минимум один магазин. Площадка для этого в Green City есть в двух локациях, — рассказывал в декабре совладелец этого торгового центра Игорь Курач. — Можем предложить как одноуровневый вариант, так и двухуровневый. Мы в очень активной стадии переговоров, можно сказать, что в завершающей стадии.

Поиском сотрудников для магазинов в Беларуси занимается компания Manpowergroup Belarus. Это официальный партнер компании H&M group на территории Республики Беларусь по подбору персонала, филиалы Manpowergroup находятся в 80 странах мира.

Пока открыты только вакансии, которые подойдут бывалым работникам торговли. 

Отметим, что в планах у H&M было открыть сразу несколько локаций, чтобы минимизировать риски. Для этого рассматривают столичные ТЦ площадью от 50 тысяч кв. м.

 
Теги: Минск
 
 
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Чуть больше месяца назад подтвердилось, что шведский бренд H&M откроет свои магазины в Минске. В первый из них, который, скорее всего, появится в торговом центре Green...
 
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