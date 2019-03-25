Алексей Кульбаков: если вердикты неверны даже в спорных ситуациях — ты остаешься в абсолютном одиночестве

пише т Прессбол. Лайнсмены — минчанин Дмитрий Жук и брестчанин Олег Маслянко. Судьи за воротами — Денис Щербаков из Минска и Дмитрий Дмитриев из Фаниполя. Резервный — витеблянин Юрий Хомченко. Главный арбитр — Алексей Кульбаков. Бригада под водительством гомельского рефери ФИФА на виду — и главное, на хорошем счету в Европе. Сейчас это наши лучшие футбольные "легионеры", для которых выходы в плей-офф клубных турниров и регулярная практика на уровне сборных — не проблема. Их международная визитка только за пять последних месяцев впечатляет. В ней ноябрьский бой сборных Хорватии и Испании в Лиге наций,т Прессбол.





Декабрьский поединок "Галатасарая" с "Порту" в группе Лиги чемпионов. Февральская встреча "Мальме" и "Челси" в 1/16 финала Лиги Европы. А на мартовской стадии 1/8 финала белорусы работали на играх "Наполи" — "Зальцбург" и "Славия" — "Севилья". Впрочем, с Кульбаковым мы говорили не только об этих матчах. О звездах мирового футбола, с которыми Алексей сталкивается нос к носу на поле. О системе VAR.





О скорых изменениях в правилах, которые вступят в силу с 1 июля. И, конечно, о грядущем старте национального чемпионата.





В начале года у вас было три еврокубковых матча стадий плей-офф. Какой оказался самым сложным?

Хотя и не разделяем игры по значимости, безусловно, назову ответную встречу "Славии" с "Севильей". Высокая драматургия, дополнительное время, много забитых мячей — и решающий гол чехов на последней минуте.





Бросилась в глаза ваша легкая заминка при назначении справедливого пенальти в ворота пражан, после которого счет стал 1:1.

Самое важное для арбитра — принять правильное решение, тем паче опыт поспешных и неверных у меня есть. Мы же не просто так снабжены переговорными устройствами: за короткое время, уходящее на общение, в ключевых эпизодах и выносим коллективный вердикт.





Как это происходило технически?

Быстро спросил помощников: ваши мнения? Мгновенный обмен информацией — и первоначальный вывод подтвердился: ребята, это пенальти. Хотя нарушение и без того было очевидным. Скорее чуть выиграл время для другого: нужна ли желтая карточка за фол — или обойтись без нее.





Встреча "Наполи" с "Зальцбургом" — тот лучший случай для судьи, когда он был незаметен?

Может, при взгляде со стороны матч для меня и прошел в довольно спокойном режиме. Однако игра в Неаполе выдалась очень сложной для асси ентов. Взять правильную отмену гола в ворота итальянцев, где прекрасно сработал Олег Маслянко. А в тонком эпизоде с одним из голов "Наполи" блестяще справился Дмитрий Жук. На ребят выпала приличная нагрузка, тем более команды топ-уровня очень быстры. Вертикальный футбол, проникающие передачи, контроль мяча, минимальное количество брака, высокий прессинг... Плюс, начиная от вратаря, все используют средний пас, а это чревато возможными потерями. Мы должны постоянно находиться в тонусе и в любой момент готовиться к смене направлений атак.





"Наполи" возглавляет Карло Анчелотти — главная звезда в этой паре команд. Пообщались?

Мы в ровных отношениях со всеми тренерами: спокойно жмем друг другу руки перед играми и после них. Для нас нет более или менее звездных. Все равны — будь то Анчелотти, Сарри или его помощник Дзола в "Челси".





Можно ли сказать, что с вводом VAR в футболе наступила новая эра?

Для системы, пионерами которой стали голландцы, лакмусовой бумажкой явился чемпионат мира. Да и каждая новая страна, где вводится VAR, встречает ее очень хорошо. Сейчас судейство вообще отошло от догматов: мол, есть незыблемые правила, которые используют веками, и все. Эволюция прошла уже множество этапов, но людям их недостаточно — они хотят совершенства. Если с вводом VAR доля правильных решений повысилась на три процента (до 98), то этих двух процентов все равно не хватает. Убежден, технологии продолжат развивать и совершенствовать.













Неудивительно, ведь пока даже при наличии VAR продолжают ломать копья. Взять эпизоды недавних матчей Лиги чемпионов, породившие разные мнения: отмененный мяч "Аякса" в ворота "Реала", не засчитанный гол Мораты а игре "Атлетико" — "Ювентус". Наконец, резонансный пенальти в пользу "Манчестер Юнайтед" в поединке с "ПСЖ"...

Суть введения этой технологии — помочь рефери увидеть то, что видят все, кроме него. Футбол стал телепродуктом, миллиардная аудитория смотрит его с великолепными повторами с различных ракурсов. Кроме арбитра, который в силу человеческого фактора может не успеть за чем-то уследить. Элементарные примеры — моменты, произошедшие у него за спиной или же с перекрытым обзором. Изначально предполагалось, что видеосудья будет рекомендовать главному очевидные эпизоды: правильно забит или отменен гол, фолы на красную карточку — либо когда перепутан футболист, которому выносится предупреждение. И, конечно, все, что связано с назначением пенальти. А эпизоды, про которые сказали вы, просто не "черно-белые".





То есть?

Не те, где арбитр что-то упустил, а потом пересмотрел — и принял единственно верное решение. Судейство всегда оставляет за собой субъективную трактовку некоторых эпизодов. Да, в части определения офсайдов VAR помогает добиться практически стопроцентного результата. Это геометрия — проводишь линию и смотришь, кто находится ближе к воротам. Все довольно просто. Как и понять, полностью ли пересек мяч линию. Либо до штрафной или в ее пределах совершено нарушение. Но есть моменты, при оценке которых на два лагеря разделяется весь футбольный мир. Особенно они касаются пенальти — и того, была игра рукой или нет. А порой видеосудья попросту не станет приглашать главного для их просмотра, поскольку понимает: здесь вопрос сугубо его трактовки.





Впрочем, повторюсь: при VAR нет тех самых "черно-белых" ошибок, очевидных всем, — допустим, голов, забитых руками или из явных офсайдов. Может, со временем все усовершенствуют до такой степени, что у нас будет онлайн-связь с видеоарбитром — и он начнет беседовать с тобой, сидя прямо перед монитором. Но пока роль главного рефери пытаются сохранить максимально, чтобы решение всегда оставалось за ним. А видеопомощник просто дает ему второй шанс посмотреть эпизод, когда это крайне необходимо. В целом же польза VAR очевидна: ошибки не исчезают, но сильно минимизируются. Проект, начатый четыре года назад — для помощи не только судьям, а всему футболу, — работает хорошо.





В повторном матче "Юве" с "Атлетико" очевидную пользу принесла и система фиксации гола — при счете 2:0.

А ведь эпизод сложнейший. Мяч в воздухе, голкипер выгребает его из ворот... Именно тот случай, где без технологий попросту не разобраться.





Может, общались после этой игры с голландцем Бьорном Кейперсом?

Нет. Мы не пытаемся обсуждать с коллегами какие-то сложные эпизоды матчей — равно как и они. Сильно уважаю арбитров, которые судят поединки еврокубковых турниров, попадают в финальные стадии чемпионатов мира и Европы — и с пониманием отношусь даже к их тяжелым решениям. Прекрасно понимаю, какой долгий путь нужно пройти, чтобы попасть туда. И как сложно, например, ставить пенальти на 93-й минуте. Отойти в сторону проще всего. Но роль судьи подразумевает, что ты должен выносить вердикты, которые нередко оказываются непопулярными. Кстати, часто — если они неверны даже в спорных ситуациях — ты остаешься в абсолютном одиночестве. Сам знаю, что это такое.





Есть оплошности, которые никак не можете забыть?

Не скажу, что они постоянно сидят в голове, хотя самый сложный период начинается именно после них. От того, как используешь горечь своего поражения для улучшения судейства, тоже зависит класс. Понимание, что серьезно ошибся, давит внутренним холодом и врезается в подсознание. Но ты обязан извлекать практическую пользу — и в следующем подобном эпизоде автоматически занимать правильную позицию. Твержу молодым ребятам: ошибки неизбежны, но вы обязаны быть сильными. А в том, как проживете период от одной из них до следующей, как успеете восстановиться психологически, тоже есть показатель квалификации арбитра.













Сколько времени при подготовке к топ-матчу у вас уходит на изучение футболистов?

Помимо того, что просматриваем последние игры обоих клубов, обращая внимание на стилевые особенности, с нами уже несколько лет работают два независимых специалиста по тактике из УЕФА. В преддверии поединков Лиги чемпионов и тех же "стыков" в Лиге Европы они присылают полнейшие выкладки. Предполагаемые стартовые составы и анализ всех футболистов каждой линии. Кто и как обыгрывает, кто и с каких точек исполняет штрафные. Как команды ведут себя при "стандартах", какие принципы используют в обороне и атаке, где встречают соперника, как перестраиваются и взаимодействуют на определенных участках поля... Информации уйма.





Вы говорите о тактике. А психологические портреты рисуете сами?

Нам дают общие вводные: кто лидер, кто проблемный, а кто может впасть в прострацию — и иногда повести себя неадекватно. Но в основном здесь анализ уже действительно наш. И, конечно, важны собственные управленческие качества. Если их нет, никакое изучение игроков не поможет.





На ваш взгляд, кто нынче лучший рефери Европы?

Есть много ярких личностей, но теперь арбитраж стал настолько коллективным! Да, главный судья должен быть лидером, однако и сильным менеджером внутри бригады. От того, какая у тебя команда, зависит многое, тем более фактор коммуникации стал крайне важен. Сравнительно недавно к нам на семинар по VAR приглашали пилотов гражданской авиации, которые делились своим опытом. Допустим, возникла проблема — самолет начало сильно кренить. Между пилотом и диспетчером должен произойти четкий диалог — счет идет на секунды. За короткий период времени они должны понять друг друга и принять правильное решение, иначе катастрофа. То же и у нас. Фигурально выражаясь, если не говоришь с помощниками на одном языке, то допустишь катастрофу. Как минимум для себя — и, возможно, для одной из команд.





Впечатляющий пример.

Потому и говорю про бригады. А командной работой всегда были сильны немцы, голландцы, итальянцы...





С 1 июля грядет много новшеств в футбольных правилах.

Их задача убыстрить игру. Кстати, говорили, что VAR может серьезно ее замедлить, но обращений к ней не так уж много. Иное дело задержки, возникающие при заменах, оказании помощи — и конфликтах, которые часто провоцируют сами футболисты, дабы выгадать время. На это и направлены ключевые изменения. С июля игрок будет отправляться на замену с ближайшей для него точки выхода с поля. Футболистам атакующей команды нельзя будет встраиваться в "стенку", что предотвратит конфликтные ситуации и те же затяжки времени, выгодные одной из сторон. Голкипер сможет короткой передачей вводить мяч защитнику — он не станет дожидаться, пока тот пересечет линию штрафной. Это связано с тем, что большинство команд сейчас стараются играть "в контроль", начиная от вратаря.





Как быть с правилом выездного гола, о котором ведется речь пока только в части обсуждения?

Высказался бы за его отмену. К примеру, возьмем две результативные ничьи, приведшие к дополнительному времени. И так играешь "овертайм" на пределе физических возможностей, а здесь еще мощнейший психологический пресс для хозяев — и там эти голы считаются! Забивая, гости получают уже двойное преимущество. Да и вообще фактор своего поля при нынешней глобализации футбола, как мне кажется, стирается. А в кубковых турнирах внутри стран все привыкли к чужим стадионам — знают их, как облупленных.





Пресса трибун больших европейских арен вы уже не чувствуете?

Работаем на матчах, которые собирают порядка пятидесяти тысяч зрителей: конечно, давление есть, однако оно не может оказать влияния на наши решения. Правда, в горячих футбольных точках элементарно не слышим друг друга, настолько зашкаливает уровень интершума. Предполагая это, заранее договариваемся про определенные жесты и мимику. Так может быть в Сербии, Хорватии, Греции, Турции — да много где...





Кстати, взять ваш декабрьский матч "Галатасарай" — "Порту", где вы назначили три пенальти. Прибегли бы тогда к видео, будь такая возможность?

Наверное. Но это не изменило бы ни одного нашего решения по тем эпизодам. Зато вспоминаются другие матчи, где видеосистема меня однозначно выручила бы… Время от времени слышу разговоры: дескать, сами арбитры против VAR. Чепуха! Мы двумя руками "за", ведь иногда она может полностью спасти карьеру. Когда забираешься на топ-уровень, дорога с него порой ведет только вниз. Поэтому иногда для нас это совсем не лишний шанс спастись от ошибки.





А "биться" с технологиями на текущий момент собираемся только в одном смысле: даже понимая, что за плечами есть VAR, мы должны стараться судить так, чтобы минимально прибегать к ее помощи.





Сами-то системой уже пользовались?

Нет. В Лиге Европы она еще не внедрена — только в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя со следующего розыгрыша VAR будет и на групповом этапе главного клубного турнира.





Топ-уровень предполагает постоянный контакт на поле со звездами. С ними сложно?

Да. Для примера приведу драматичный прошлогодний матч Лиги наций Хорватия — Испания, когда хозяева выгрызли победу на 93-й минуте. Сильнейшнее впечатление произвел Серхио Рамос — как капитан испанской команды и коммуникатор. Знает, как контактировать с игроками и арбитром, пытаться оказывать на него давление, но делать это хитро! Капитан хорватов Лука Модрич тоже специфичен в общении. Ребята понимают, что они лидеры — и за ними большие футбольные страны, сборные и клубы. Очень просто бороться с агрессивным поведением — футболисты подобного уровня это знают, вот и срываются крайне редко. Напротив, подбирают настолько интеллектуальные формулировки... Вот фраза Модрича — после того как я назначил пенальти, реализованный Серхио Рамосом, и испанцы сравняли счет: "Судья, вы говорили, что уважаете меня. Но этим пенальти вы проявили не только неуважение ко мне — вы поставили на колени всю нацию"... Никакой грубости, но это давление! А Рамос, конечно, эмоциональнее. После победного гола хорватов подбежал ко мне и выпалил: "Реф! Я не знаю что — но что-то было не так!"





Интересно, судьи берут автографы у звезд — или меняются с ними майками?

Нет. Более того, относимся к этому буднично. Когда одна такая игра сменят другую, воспринимаешь их как ритмичный график — и не очарован личностями. Сосредотачиваешься исключительно на работе, потому что велика ответственность. Нужно держать планку, и здесь вообще не до сантиментов. Взять матч "Мальме" с "Челси" — в составе англичан хватает личностей. Но прежде всего при подготовке мы отмечаем высокую техническую оснащенность футболистов и их быстроту. Конечно, гол Жиру пяткой в ворота шведов красив. А те же Канте и Азар практически не ошибались в передачах, причем на высокой скорости. Впрочем, про звезд середины поля и нападающих всегда говорят больше. Однако меня поражает, насколько теперь высокотехничны защитники и вратари. Как у них развита культура первого паса — и насколько качественны подключения флангов обороны.





С кем из знаменитых игроков пришлось так легко, что сами не ожидали?

Например, с Ракитичем. У него не просто спокойный, а даже меланхоличный характер — для меня это было откровением.





А сложнее всего?

Опять же назову Рамоса. Но если ты состоявшийся арбитр с наработанным авторитетом, то ко всему относишься спокойно. Вот когда делал первые шаги в высшей лиге, все воспринималось гораздо ярче. Четко помню постоянные диалоги с капитаном минского "Динамо" Сергеем Павлюковичем в середине "нулевых". Всегда пытался обойтись в них без желтых карточек — не нравится давать их за разговоры. Мне кажется, могу либо предотвратить ситуацию, либо решить ее в беседе. Успокоить футболиста, переиграть его в диалоге — и только в крайнем случае вынести предупреждение. Тогда от Павлюковича получал очень серьезные уроки коммуникации. А теперь с теплотой вспоминаю Сергея, то время — и как мы общались на поле.





Нынешний сезон обещает быть напряженным — во всяком случае, в борьбе за золото.

В преддверии чемпионата с определенной гордостью рассказываю иностранным коллегам, что его уровень и раньше повышался, и сейчас подрастет. Предполагаемые лидеры и команды второй части таблицы — все будут отчаянно бороться. Думаю, нас ждет очень ровный турнир со множеством интересных матчей. К его старту подходим с большим энтузиазмом.





Ваши отношения с белорусскими игроками?

Хорошие, что очень ценю. Хочу и пытаюсь заслужить их уважение на поле. Мне кажется, в целом у наших судей и футболистов нормальный диалог. Часто встречаемся не только непосредственно в матчах — в качестве зрителей на стадионах, в аэропортах, самолетах, просто на улице. И я никогда не чувствовал к себе негатива.





Чем вы занимаетесь, помимо судейства?

Меня часто приглашают в школу молодого арбитра. Беседую там с ребятами, что пробуют делать первые шаги и думают, получится ли у них совмещать это с другим родом деятельности. Так вот моя четкая позиция, которую озвучиваю всегда: в данной ситуации белорусский судья должен где-то работать параллельно. Да, это сложно. Однако для личной твердости и независимости ты обязан иметь дополнительный фундамент — и быть профессионалом не только в судействе. А я много лет занимаюсь строительством. Под моим оперативным управлением в стране уже построено много объектов: спортивные комплексы, административные здания и жилые дома.





Если не секрет, какое следующее назначение ждет вас на европейском фронте?

В ближайшие дни судим матч национальных сборных в квалификации чемпионата Европы. Какой именно, озвучить пока не могу — публичной информация станет в субботу.

Пять фактов о Кульбакове

— В активе Алексея Кульбакова 120 международных матчей, и это лучший показатель среди белорусских арбитров (у мэтра отечественного судейского цеха Вадима Жука таковых 65, у Сергея Шмолика — 58). Причем 90 из них относятся к наивысшей категории, то есть к поединкам национальных сборных (товарищеские — 8, отборочные чемпионатов Европы — 7, отборочные чемпионатов мира — 6, Лига наций — 2) и еврокубковых турниров (Лига Европы — 48, Лига чемпионов — 17, Кубок Интертото — 2).





—Вместе с нынешними партнерами по судейской бригаде (в этом случае имеются в виду только лайнсмены Олег Маслянко и Дмитрий Жук) гомельский рефери ФИФА провел 30 международных игр — больше, чем с каким-либо другим тандемом. В 17 матчах ему ассистировали Вячеслав Быков и Станислав Савицкий, в 15 — Андрей Гетиков и Д.Жук.





— Любопытно, что в послужном списке Кульбакова есть и матч зарубежного чемпионата. Так, 22 декабря 2016 года он вместе с теми же Маслянко и Д.Жуком работал на встрече клубов первенства Саудовской Аравии "Аль-Ахли" — "Аль-Иттифак" (4:1).





— За плечами Кульбакова 277 матчей национального уровня (без учета игр первой и второй лиг). По этому показателю он уступает лишь Шмолику — 284. Очевидно, что уже в этом сезоне гомельчанин возглавит номинацию.





— Кульбакову 4 раза доверяли обслуживание финалов Кубка Беларуси (впереди него с 6 матчами здесь лишь В.Жук) и дважды — поединков за Суперкубок страны.















