



Реконструкция дороги Р-80. Фото refrom.by





пишет reform.by Объемы финансирования сокращены,reform.by

Совет министров постановлением №185 от 21 марта изложил в новой редакции Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017–2020 годы. Она была утверждена в сентябре 2017 года.

В новой редакции изменились названия подпрограмм. Четко обозначены заказчики. Минтранс будет заказчиком развития и содержания республиканских дорог, а облисполкомы — местных.





Сокращена оценка потребности в финансировании. Если в 2017 году она составляла 5,6 млрд рублей, то теперь 5,4 млрд рублей.





Оценка финансирования развития и содержания республиканских трасс сократилась с 4,17 млрд до 4 млрд рублей, а местных дорог — с 1,43 до 1,4 млрд. рублей.





Новой редакцией программы предусмотрена реконструкция и возведение 415,9 км республиканских дорог, в том числе 276,2 км по первой категории. На 555,9 км несущая способность должна быть повышена до 11,5 т на ось. Планируется поднять допустимую скорость движения на 1617 километрах дорог.





По первой категории будут реконструированы участки дорог М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги), М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, Р-23 Минск – Микашевичи, Р-53 Слобода – Новосады, Р-58 Минск – Калачи – Мядель, Р-80 Слобода – Паперня, Р-122 Могилев – Чериков – Костюковичи. На некоторых из них реконструкция уже завершена, на других ведутся работы.









Полностью платной станет дорога Минск-Гродно. Всего к 2021 году платными будут 1 768 км автодорог.





Планируется провести ремонт и реконструкцию на 7000 км местных автодорог, из которых капремонт будет проведен на 581,3 км, сообщает Национальный правовой интернет-портал.



