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Новой редакцией программы предусмотрена реконструкция и возведение 415,9 км республиканских дорог

26.03.2019 08:59 — Разное | Партизан  
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Правительство скорректировало госпрограмму развития автодорог.


Реконструкция дороги Р-80. Фото refrom.by

Объемы финансирования сокращены, пишет reform.by
Совет министров постановлением №185 от 21 марта изложил в новой редакции Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017–2020 годы. Она была утверждена в сентябре 2017 года.
 
В новой редакции изменились названия подпрограмм. Четко обозначены заказчики. Минтранс будет заказчиком развития и содержания республиканских дорог, а облисполкомы — местных.

Сокращена оценка потребности в финансировании. Если в 2017 году она составляла 5,6 млрд рублей, то теперь 5,4 млрд рублей.

Оценка финансирования развития и содержания республиканских трасс сократилась с 4,17 млрд до 4 млрд рублей, а местных дорог — с 1,43 до 1,4 млрд. рублей.

Новой редакцией программы предусмотрена реконструкция и возведение 415,9 км республиканских дорог, в том числе 276,2 км по первой категории. На 555,9 км несущая способность должна быть повышена до 11,5 т на ось. Планируется поднять допустимую скорость движения на 1617 километрах дорог.

По первой категории будут реконструированы участки дорог М-6/Е 28 Минск – Гродно – граница Республики Польша (Брузги), М-10 граница Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин, Р-23 Минск – Микашевичи, Р-53 Слобода – Новосады, Р-58 Минск – Калачи – Мядель, Р-80 Слобода – Паперня, Р-122 Могилев – Чериков – Костюковичи. На некоторых из них реконструкция уже завершена, на других ведутся работы.


Полностью платной станет дорога Минск-Гродно. Всего к 2021 году платными будут 1 768 км автодорог.

Планируется провести ремонт и реконструкцию на 7000 км местных автодорог, из которых капремонт будет проведен на 581,3 км, сообщает Национальный правовой интернет-портал.


 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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